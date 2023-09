Armando Incarnato, ‘abbandonato’ in una casa di cura: “Ne ho bisogno” | Irriconoscibile dopo UeD

Armando Incarnato: spunta tutta la verità. Abbandonato in una casa di una casa di cura, nessuno se lo aspettava.

Finalmente è arrivato settembre e con lui anche la messa in onda delle nuove stagioni di alcuni dei programmi più amati della TV italiana. Tra di essi, se si pesa alla Mediaset, di sicuro non si possono non citare tutte le trasmissioni di Maria De Filippi. Nonostante la rivoluzione avvenuta questa estate alla presentatrice sono stati confermati tutti i suoi format storici.

Ovviamente tra di loro non può certo mancare Uomini e Donne, il dating show più longevo della TV italiana. Come ogni anno, anche quest’anno andrà in onda sia con la sua versione classica che con quella over. Se per la prima, come sempre succede, i protagonisti sono diversi, per la seconda, Maria si continua ad affidare ad alcuni volti noti.

In effetti, nonostante si siano create molte copie da, trono over e qualcuno nel tempo abbia anche abbandonato, ci sono alcuni personaggi che sono stabili sulle loro poltroncine da moltissimo tempo.

Ma i rumors parlano chiaro, ci sarebbe un’assenza che non in molti si aspettavano, quella di Armando Incarnato. Sembra che il cavaliere sia uno dei grandi assenti.

Armando Incarnato, un’assenza che si fa sentire

Mentre aspettiamo di vedere chi saranno i protagonisti di quest’anno, ci soffermiamo su qualche grande assente, come appunto, Armando. In realtà le voci insistenti su una sua presunta assenza si erano diffuse già questa estate quando in molti erano convinti che non ci sarebbe stato nel programma.

Ma tra smentite e qualche commento un po’ piccato del cavaliere qualcuno ormai credeva che fossero solo chiacchiere, invece le indiscrezioni ci dicono che al momento non è presente alle registrazioni. Intanto sul suo profilo social compare una foto. Armando fuori da una casa di cura, ovviamente una foto ironica.

L’ironia

Che il cavaliere senta il peso dell’età che avanza e che abbia deciso di cambiare residenza? Questo al momento non lo sappiamo. Quello che è certo è che il pubblico sente già la sua mancanza essendo nel tempo, divenuto uno dei protagonisti del programma.

Chissà se ne corso dei mesi lo vedremo tornare o se invece sono confermate le voci che lo vorrebbero fidanzato. Staremo a vedere nelle prossime registrazioni se ci saranno delle novità a riguardo.