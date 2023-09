Eros Ramazzotti, cosa fa quando il nipotino piange e non riesce a calmarsi: Aurora se l’è lasciato sfuggire

Eros Ramazzotti ecco cosa fa a suo nipote Cesare, a rivelarlo proprio la figlia Aurora, la mamma del piccolo. I fan sono estasiati.

Eros Ramazzotti come cantante non ha di certo bisogno di presentazioni. Era ancora molto giovane quando ha esordito nel mondo della musica. In questi lunghi anni di carriera ha regalato ai suoi fan numerosi successi e ancora oggi resta tra i più apprezzati.

A far perdere la testa a chiunque ascolta le sue canzoni, quel suo timbro nasale veramente particolare, oseremmo dire unico nel suo genere, che pur essendo stato al centro di numerosi sfottò (per cui Eros non se l’è mai presa), gli ha permesso di arrivare agli apici della musica italiana.

Ovviamente non lo conosciamo solo nelle vesti di cantante affermato, ma anche come ex marito di Michelle Hunziker. Tra loro un amore veramente forte, che oggi si è trasformato in puro affetto. Dal loro amore, come tutti sanno, è nata una bambina, che ormai è una donna e anche una mamma.

Nonno Eros è estremamente grato alla vita per questo dono meraviglioso che gli ha concesso. Inoltre sembra proprio che abbia un potere speciale sul piccolo Cesare.

Eros Ramazzotti e suo nipote: ecco il dettaglio

Tanto Eros quanto Michelle appena possono corrono a casa di Aurora per andare a trovare il piccolino appena arrivato. I due si sono sempre detti molto felici dell’arrivo di questo nipotino, anche se si sentono ancora troppo giovani per essere definiti nonni. Cesare in effetti non avrà molti anni di differenza con i suoi zii.

Aurora condivide sul suo profilo social, numerose foto della sua vita quotidiana da mamma, esattamente come faceva quando ancora aveva il pancione. Proprio in uno dei suoi post rivela la verità.

Il dettaglio

Cesare ha pochi mesi ed è ancora tanto piccolo. Come ogni neonato ha le sue crisi di pianto a cui tutti i genitori devono far fronte di tanto in tanto. Ogni mamma ed ogni papà ha il suo stratagemma, Aurora anche ha il suo e lo ha rivelato via social.

Sembra che l’unico modo per calmare il piccolo sia fargli ascoltare le canzoni di nonno Eros. In particolare a Cesare, proprio come a mamma Aurora piacerebbe particolarmente “Per me per sempre“, canzone a cui la figlia di Eros è molto legata fin da bambina.