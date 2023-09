Vi ricordate Tish di Amici? Oggi faticherete a credere sia lei, da timida allieva a schianto mozzafiato

Tish di Amici è cambiata radicalmente, non è più la timida allievi di amici ma una donna veramente mozzafiato, vediamola adesso.

Tish si era fatta notare nell’edizione di Amici di Maria De Filippi a cavallo tra il 2018 e il 2019 anno in cui alla finalissima del serale trionfò Alberto Urso. Sicuramente chi segue il programma da anni se la ricorda molto bene con i suoi capelli rossi e i puntini neri disegnati sotto agli occhi.

Proprio in quegli anni, con quei semplici puntini aveva veramente dettato modo tra le giovanissime che la seguivano proprio per imitarla. Per essere come lei. Chi ha poi continuato a seguirla nel tempo, sicuramente si sarà reso conto del cambiamento che la cantante ha avuto.

Si dedica ancora alla sua musica che resta un amore veramente incondizionato, ma il suo aspetto fisico è completamente diverso. Sarà che la ragazza è cresciuta e ha iniziato a voler avere una figura che fosse matura, ma un cambiamento veramente wow è stato il suo.

Durante la partecipazione al programma, il suo talento l’aveva portata alla semifinale, in cui aveva vinto il premio Tim Music Award.Ovviamente oltre a questo aveva anche ottenuto un contratto discografico, un sogno.

Tish di amici irriconoscibile, cosa è successo

Non sono stati pochi gli ex allievi di Amici di Maria De Filippi, che fuori dalla scuola sono cambiati in maniera radicale. Potremmo elencarne molti a partire dalle più note Alessandra Amoroso, Elena D’Amario. Quando erano sedute tra i banchi il loro corpo era ancora immaturo, lontano dalle donne che sono poi diventate e lo stesso si può dire dei ragazzi.

Ovviamente ognuno di noi cambia e nel tempo l’aspetto si modifica. Anche Tish è sbocciata passando dall’essere una timida ragazzina a una vera bomba sexy,

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da tïsh (@tishdots)

Le prese in giro

Durante il programma Tish era stata un po’ presa di mira dai telespettatori peri suo fisico ancora troppo immaturo e per qualche chilo di troppo rispetto a quello che, nell’immaginario comune è il fisico longilineo e perfetto che dovrebbe avere una ragazza che si approccia al mondo della TV.

Proprio per questo dopo alcuni anni dalla sua partecipazione su Instagram Tish pubblica un video della sua trasformazione con la didascalia che riporta “Quanto ha fatto male?“. Inizialmente aveva anche fatto preoccupare gli stessi telespettatori che la criticavano per questo cambiamento radicale.