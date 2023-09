Raimondo Todaro e la terribile telefonata durante Amici: la diagnosi che non vorresti mai ricevere

Raimondo Todaro, la telefonata durissima che ha ricevuto durante Amici. La diagnosi che ti spezza in due.

Ci siamo, la nuova e assai attesa edizione di Amici, il padre di tutti i talent, è praticamente ai nastri di partenza. Tra le questioni più chiacchierate nel corso dell’ estate c’era quella dei coach che sono diventati sempre più un punto di riferimento anche per i numerosi telespettatori.

E uno dei più chiacchierati è stato di certo Raimondo Todaro. E lo è stato anche pee la sua vita privata. Difatti si vocifera spesso di una grande e nuova crisi coniugale con la moglie Francesca Tocca. I due tre anni fa si erano detti momentaneamente addio. Lui ha poi deciso di riconquistarla e alla fine ci è riuscito grazie anche alla complicità di Maria De Filippi.

Ed è proprio a causa di alcuni sussurrati litigi avvenuti con lei che si mormorava che lui potesse non essere più alla sua Corte. Così non è stato visto che lui è stato confermato. Inoltre è stato pure smentito l’addio alla sua Francesca che opera da anni e pure con enorme successo nelle file dei ballerini professionisti ad Amici.

Raimondo Todaro, la terribile telefonata e la diagnosi

Lui per lavorare a stretto giro con la vedova Costanzo ha lasciato Ballando Con Le Stelle dove abbiamo avuto modo di conoscerlo non solo come eccellente ballerino ma anche come maestro. Tra le sue ultime allieve in pista segnaliamo la splendida Elisa Isoardi. Si era anche sussurrato di un flirt tra di loro, poi smentito dai diretti interessati.

Durante la sua ospitata a Verissimo ha parlato del suo legame con la sua consorte che non è affatto in crisi e della sua esperienza di insegnante all’interno del padre di tutti i talent. Inoltre ha aperto il suo cuore rivelando della malattia che lo ha colpito. Ha saputo della diagnosi tramite una telefonata quando si trovava già al talent. E sono lacrime amare per i suoi fan.

La diagnosi che spezza i cuori

“Mi arriva una telefonata mentre stavo entrando in sala prove con Lorella e con la Maestra Celentano. Mi dicono: ” Ci sono due tumori maligni, ti devi operare subito”, questa è stata l’amara scoperta che lo ha lasciato senza parole. E così lui ha affrontato tutto con la paura ma anche con il sorriso che mostrava in TV. E lo faceva soprattutto per la figlia Jasmine. E ora come sta?

“Durante la prima edizione di Amici ho fatto due interventi a distanza di pochi mesi. Il lunedì andavo in ospedale, mi operavo con l’anestesia totale, mi risvegliavo e il giorno dopo andavo a lavorare tranquillamente. Il lavoro è stato la mia fortuna perché era l’unico momento in cui non ci pensavo. Ora continuo a controllarmi, per adesso sono fuori pericolo“, ha infine svelato il professionista.