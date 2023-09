Can Yaman, raptus di rabbia sul set di Viola come il mare | Tutto finisce a calci

Can Yaman è un celebre attore di fiction. Ha iniziato la sua carriera in Turchia, paese di cui è natio e in cui inizia la sua carriera come attore. In un panorama televisivo italiano che negli ultimi mesi è cambiato in maniera radicale, molte sono le fiction turche che sono state portate e trasmesse nel nostro bel paese.

Con la loro celebrità arriva anche quella di Can Yaman molto apprezzato non solo per le sue dote artistiche, ma anche e soprattutto per la sua bellezza.

Insomma, in pochissimo tempo Can Yaman diventa il nuovo sex simble della TV, anche se spesso balza alla cronaca per via del suo carattere estremamente duro, spesso fin troppo spigoloso, che lo rende un vero e proprio bello e impossibile. Nota la sua storia d’amore con Diletta Leotta, la presentatrice DAZN, diventata mamma da poco.

Sono giorni che non si fa altro che parlare di Can Yaman e di quella sua azione che tutti hanno riconosciuto essere sbagliata, anche se non manca chi afferma che sia solo la controparte alla ricerca del suo momento di gloria.

Can Yaman: ecco cosa è successo

Attualmente, terminate le vacanze, Can Yaman si trova nella zona del viterbese, precisamente a Civita Castellana, per girare la seconda stagione di Viola come il mare, fiction italiana che ha proprio il bel turco come protagonista e che promette di avere un successo di pubblico pari a quello della prima stagione.

Non sono pochi i disagi che hanno dovuto affrontare le zone del piccolo paesino coinvolte nelle riprese. Infatti i negozianti si sono a più riprese lamentati per la limitazione della circolazione.

Lo scontro

Stando a quanto ci raccontano le indiscrezioni Can Yaman si sarebbe scontrata contro la vetrina del negozio semplicemente perchè la donna non aveva alcuna intenzione di abbassare la musica, come gli era stato chiesto. Can ha quindi perso le stasse e si sarebbe scagliato contro la malcapitata.

“Yaman è entrato in negozio come una furia, l’hanno dovuto tenere in quattro, prima ha detto di spegnere la musica e poi ha tirato calci“. Pessimo episodio per l’attore, anche se attualmente non è chiaro chi fosse nella ragione e chi nel torto, Moltissimi i commenti tra chi appoggia Yaman e chi attacca la signora rea di volersi prendere i suoi 5 minuti di notorietà.