Federico Fashion Style mette le mani su Delia Duran: il risultato è pazzesco

Federico Fashion Style decide di dare un taglio a Delia Duran il risultato è veramente bellissimo. Ecco adesso com’è.

Come tutti ben sappiamo Federico Fashion Style è il parrucchiere dei Vip. Lui che sul suo profilo social condivide gli scatti con alcuni dei personaggi più conosciuti nel mondo dello spettacolo attuale. C’è da dire che quando si tratta di capelli Federico è veramente numero uno.

In grado di far risplendere qualsiasi donna dello spettacolo con i suoi trattamenti che hanno il puro scopo di rendere ogni chioma bella e luminosa con un effetto che non sia costruito ma quanto il più possibile naturale. In questi giorni Federico Fashion Style ha fatto la sua apparizione in quel di Venezia.

L’80esima Mostra del cinema di Venezia ha richiamato anche lui insieme a tutto un insieme di personalità del mondo del cinema e dello spettacolo non solo italiano, ovviamente, ma anche e soprattutto internazionale.

Breve interruzione per il suo lavoro, ma prima di partire aveva messo le mani sui capelli di una bellissima dello spettacolo, salita agli onori della cronaca grazie alla partecipazione di suo marito al Grande Fratello Vip e lassa breve storiella con Soleil Sorge, Stiamo parlando, appunto, di Delia Duran, moglie di Alex Belli.

Federico Fashion Style dietro al cambiamento della Duran

Le donne di tanto in tanto si concedono qualche colpo di testa, proprio come ha fatto la Duran che ha deciso di darci un taglio e di trasformarsi completamente. Federico ha utilizzato su di lei tutta la sua bravura per trasformare la donna in una vera e propria dea di bellezza.

Capelli lunghissimi che splendono come mai prima d’ora, come se Federico li avesse arricchiti di diamanti. Ma questo cambio sarà piaciuto ad Alex? Noi siamo pronti a scommettere che la risposta è sì.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DELIA DURAN (@deliaduran_official)

Un vero maestro

Innegabile che Federico è molto più di un parrucchiere, per tutte le donne dello spettacolo è un vero e proprio maestro, l’unico a cui affidarsi per avere dei capelli sempre perfetti. Sappiamo bene quanto la chioma per ogni donna sia importante e su quella di Delia ha fatto un lavoro veramente straordinario.

Il post su Instagram, mette in mostra un risultato veramente pazzesco e poco importa se qualche haters commenta con parole al vetriolo contro la Duran, in fondo nello spettacolo vige la legge de: nel bene o nel male purché se ne parli….