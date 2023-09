Giulia Stabile ‘surclassata’ da un’altra ballerina: ad Amici la nuova professionista ha stregato già tutti

Giulia Stabile, sorpassata e “surclassata” da una collega ad Amici. Fuori il nome.

Manca davvero poco al fischio d’inizio per la nuova e super attesa edizione del padre di tutti i talent. Anche quest’anno sono stati tantissimi i giovani che hanno partecipato ai provini con la speranza di riuscire ad entrare nella scuola più famosa d’Italia. Una volta entrati però dovranno sudarsi la maglia per un bel po’.

Fra di loro anni fa abbiamo trovato la splendida Giulia Stabile che poi ha vinto due volte. Difatti durante la finalissima non ha solo alzato al cielo la coppa della vincitrice, ma anche festeggiato il grande amore trovato in Sangiovanni. Peccato che da qualche mese sia tutto finito. Per la verità era già da tempo che circolavano voci di crisi.

E purtroppo per i loro fan, decisamente molto numerosi, si sono rivelate vere. In ogni caso pare che i due siano rimasti in buoni rapporti. Lui è lanciatissimo come cantautore e gode la stima di mostri sacri della musica italiana come il mitico Gianni Morandi. E lei? Lei è sempre più richiesta non solo come ballerina ma pure come personaggio televisivo a tuttotondo.

Giulia Stabile “surclassata” ad Amici dalla collega

Da sabato 23 settembre la rivedremo a Tu Si Que Vales dopo che ha svolto in passato il ruolo di mascotte. In ogni caso lei è risultata alquanto piccata quando è stato detto che lei avrebbe sostituito Belen Rodriguez alla conduzione. Difatti sui Social lei aveva puntualizzato che non avrebbe sostituito nessuno visto che fa parte del programma da ben tre anni.

Insomma, a quanto pare Giulia ha tirato fuori le unghie e la grinta. E certamente tutto ciò le servirà anche ad Amici, il programma che le ha permesso anni fa di farsi conoscere ad ampio raggio sia dal grande pubblico che dagli addetti ai lavori. Lei qui ci opera come ballerina professionista. Ora c’è una doccia fredda per lei. Pare che sia stata “surclassata” dalla collega ballerina. Chi è costei?

Isobel Kinner nei professionisti, la forte indiscrezione

Si mormora che da quest’anno nelle file dei ballerini professionisti ci sarà anche la divina Isobel Kinner che lo scorso anno ci ha letteralmente stregati non solo con la sua bellezza e la sua innata simpatia ma anche con la sua immensa versatilità nella danza. Inoltre ha dimostrato, soprattutto nel corso della finale, di avere tutte le carte in regola per diventare una bravissima showgirl.

Tra l’altro quest’estate ha già avuto modo di debuttare alla conduzione, mettendo in luce il fatto di essere molto brava pure in tale direzione. Il pubblico italiano la adora e fioccano per lei di continuo interessanti offerte lavorative. Insomma, ovviamente la Stabile non sarà surclassata” ma è ovvio che Isobel calamiterà e non poco l’attenzione su di se, qualora dovesse davvero essere presente ad Amici.