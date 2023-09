Diletta Leotta, mamma bis dopo la piccola Aria: è sogno ad occhi aperti

Diletta Leotta potrebbe dare subito un fratellino o una sorellina alla piccola Aria. Le indiscrezioni si rincorrono.

Diletta Leotta è da pochi mesi diventata la mamma della piccola Aria. Per la giornalista e presentatrice televisiva è la prima figlia, nata dall’amore improvviso, ma immenso per Loris Karius. In effetti, quando sono iniziate a circolare le voci della sua gravidanza, quasi nessuno ci poteva credere, considerando che i due stavano insieme da pochissimo.

Eppure eccola lì, con la sua gravidanza più social che mai, tra le foto pubblicate sul suo profilo e i podcast in radio per il suo programma dedicato, appunto alle mamme.

Diletta sembra aver vissuto la gravidanza con estrema calma e tranquillità, godendosi ogni momento, senza crucciarsi per i cambiamenti del suo corpo che stava accogliendo una nuova vita dento di se. Dopo dei lunghi 9 mesi, finalmente il lieto annuncio, la piccola Aria è nata, sorprendendo mamma e papà.

Diletta e Loris attualmente sembrano più legati che mai, un amore che viene arricchito ogni giorno dalla loro bambina. Mentre lui ora è tornato in campo, lei invece guarda il caponato italiano dal divano, godendosi il suo nuovo ruolo da mamma.

Diletta Leotta di nuovo incinta

Qualcuno vocifera già di una gravidanza bis, in fondo Diletta non ha mai nascosto il suo desiderio di una famiglia numerosa, quindi perchè non dare subito ad Aria un fratellino e una sorellina? Probabilmente i fan della giornalista sono già nostalgici del vederla con quel bel pancione.

Al momento a parlare è il suo compagno che racconta di un vero e proprio colpo di fulmine tra i due “Quella sera a Parigi, quando ci siamo incontrati ho capito di avere di fronte una persona speciale. Mi è piaciuta al primo sguardo. Tra noi c’è stata una connessione automatica, un’intesa particolare. È bello che abbia pensato subito ai bambini. Non sapevo chi fosse, lei non sapeva chi fossi. Ci siamo piaciuti senza etichette, così come siamo. Non è scontato in un’epoca in cui tra Internet e social le foto rimbalzano ovunque. A noi è successo”

Il desiderio di altri figli

Al momento Diletta Leotta non è in attesa di altri bambini, anche se, secondo le parole di Loris, li desiderano entrambi. “Mi piace pensare che c’è questo scricciolo che ha bisogno di me. Se ho una giornata stressante e lei è a casa, mi basta prenderla in braccio e tutto diventa bello. È un dono, con lei riesco a dare il giusto peso alle cose che prima mi sembravano importanti. Mi godo tutto il tempo insieme” dice Loris.

Che poi conclude “Mi piacerebbe averne ancora uno o due, ma in futuro. Magari un piccolo calciatore, sarebbe bello“.