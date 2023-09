Mara Venier, ha già deciso il suo ‘erede’: a lui vuole lasciare tutto quanto e parliamo di un’eredità enorme

Mara Venier ha deciso chi dovrà prendere il suo posto. Un volto molto amato della Rai, ecco di chi si tratta.

Mara Venier sta per tornare con la sua Domenica In, proprio nei giorni scorsi la conferenza stampa di presentazione, che annuncia l’inizio della nuova stagione di uno dei programmi più longevi della Rai. Anche quest’anno la Zia Mara, sarà al suo posto per accogliere tutti gli ospiti che di domenica in domenica si susseguiranno sul palco.

Mara auspica che quest’anno colto che saranno invitati in trasmissione si lascino andare a qualche confessione in più, lasciando da parte la solita timidezza. In una lunga e recente intervista al settimanale Gente, Mara si lascia andare a una serie di confessioni. Innanzitutto ha parlato della sua lunga carriera “Se lei guarda da dove sono partita, ho avuto e fatto tantissimo nella mia vita. Cos’altro devo dimostrare?“.

Poi conferma quelle che sono le voci che si rincorrono ormai da moltissimi mesi ” io al futuro non penso più, perché il futuro è oggi. Questa però, inevitabilmente, è la mia ultima Domenica In. Inutile girarci intorno“.

La conduzione di un programma di questo genere richiede molto impegno e Mara vorrebbe dedicarsi a qualcosa che sia meno impegnativo sotto molti punti di vista.

L’erede di Mara Venier

Se Mara lascia, inevitabilmente qualcuno dovrà pur prendere il suo posto. Al momento, non sono state avanzate proposte, anche perché è fin troppo presto, c’è ancora un intero anno di TV da superare prima di arrivare alla prossima Domenica In.

La stessa Venier dice di non voler fare nomi al momento perché “Deciderà la Rai, non voglio fare nomi. Se ne faccio uno, ne scontento dieci“. Quindi ad oggi ci si concentra sulla prima puntata di questa Domenica In che vedrà, tra gli altri i Pooh e Brigitte Nielsen.

Un nome potrebbe esserci

Ebbene, nonostante non sia facile far dire un nome a Mara, per quello che riguarda il suo sostituto a Domenica In, non sono in pochi a vociferare che ci sarebbe qualcuno che sarebbe veramente perfetto in quel ruolo. Un presentatore che attualmente riscuote non poco successo nelle trasmissioni che conduce e a cui Mara è immensamente affezionata. Si tratta di Alberto Matano.

“Alberto potrebbe essere la persona giusta“. Queste le uniche parole che il giornalista di Gente è riuscito a far pronunciare alla Venier in merito alla vicenda. Staremo a vedere se sarà realmente lui, in futuro al timone di Domenica In.