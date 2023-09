Mara Venier, la figlia è più bella di lei e altrettanto famosa: sapere chi è vi lascerà di stucco

Mara Venier, ha una figlia bellissima e super famosa. Sapete chi è?

La splendida e amatissima conduttrice veneta ha una figlia adulta, decisamente molto belle e pure molto famosa. La conoscete per la verità tutti quanti anche se da un po’ non si fa vedere molto sul Piccolo Schermo. Eppure per tanto tempo lo ha fatto, soprattutto da ragazza. Parliamo di un’immensa professionista che la Zia degli Italiani ha messo al mondo quando era ancora molto giovane.

Tra l’altro le due sono molto unite e complici. E non mancano nemmeno di tanto in tanto degli scatti che le ritraggono felici insieme. E li troviamo per lo più sui rispettivi profili ufficiali Instagram dove sono entrambe molto seguite. Del resto, come vi abbiamo già giustamente detto, stiamo parlando di due vere e proprie star.

Ultimamente la donna non si è più dedicata alla conduzione e ciò è stata fonte di grande dispiacere per i suoi tanti estimatori, soprattutto quelli della prima ora. Molti sono tra l’altro sono cresciuti insieme a lei. Lei che magari era già grandicella e loro ancora bambini. E lo ha faceva ogni pomeriggio.

Mara Venier, la figlia è una star della TV

Tra l’altro è anche stata protagonista di tantissimi spot pubblicitari trasmessi praticamente ovunque. Poi pian piano è uscita dalla TV per abbracciare l’universo radiofonico che l’ha accolta decisamente a braccia aperte. Oggi è in forza a Isoradio e la sua voce ci fa compagnia la mattina, dandoci tante notizie e regalandoci ottima musica.

Di recente la donna ha molto sofferto e subito un terribile lutto che le ha spaccato il cuore in mille pezzi. Difatti è venuto a mancare all’improvviso il suo adorato marito. Parliamo di un famoso e brillante dirigente Rai al quale Mara, che è stata per lui anche la suocera, ha rivolto un sentito pensiero nel corso dell’ultima puntata di stagione 2022/2023 di Domenica In.

Elisabetta Ferracini, oggi lanciatissima in Radio

L’uomo è Pier Francesco Forleo e lei, la sua vedova. La meravigliosa Elisabetta Ferracini. La conduttrice sia televisiva che radiofonica si è anche avvicinata con successo alla recitazione. Inoltre è attiva più che mai nel Sociale. Ha anche coronato il suo sogno di diventare mamma mettendo al mondo Giulio che oggi è diventato un bellissimo adolescente.

Il ragazzo di cognome fa Longari e oggi si divide con una certa disinvoltura tra Roma e Madrid. Classe 2002 ha un ottimo rapporto con Nonna Mara. Sappiamo che è un gran sportivo e un super fan di Achille Lauro. E a quanto pare va molto d’accordo anche con mamma Elisabetta.