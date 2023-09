Elisa Isoardi, ritrova il sorriso con lui: mai vista così felice | E’ boom di commenti

Elisa Isoardi, finalmente la bellissima conduttrice ha ritrovato il sorriso insieme a lui. E scatta in men che non si dica il vero boom di like e di commenti.

Ormai ci siamo. Manca davvero poco alla messa in onda della prima puntata di stagione di Linea Verde Life alle ore 12:30 su Rai Uno ove vedremo per la prima volta alla co-conduzione la splendida Elisa Isoardi. Ad affiancarla in questa nuova avventura professionale la splendida Monica Caradonna.

Ovviamente i suoi fan sono felicissimi di rivederla in TV da grande protagonista soprattutto dopo che il suo programma trasmesso su Rai 2, Vorrei dirti che..., non è andato molto bene. Negli scorsi anni, dopo aver concluso la sua esperienza piuttosto lunga a livello di conduzione a La Prova Del Cuoco, Elisa si è messa molto in gioco.

L’abbiamo infatti vista nel ruolo di naufraga all’Isola Dei Famosi dove non è riuscita a primeggiare e nella prestigiosa pista di Ballando Con Le Stelle. Qui ci ha fatto sognare letteralmente a occhi aperti grazie ai balli decisamente sensuali messi in scena con il suo avvenente maestro. Stiamo parlando di Raimondo Todaro.

Elisa Isoardi ha ritrovato il sorriso

Per un po’ si era anche sussurrato della nascita di un sentimento che andasse ben al di là dell’amicizia per loro ma così non è stato. E i due nel corso di varie interviste sia televisive sia per la Carta Stampata hanno smentito ogni cosa. Lui poi ha lasciato di lì a poco la Corte di Milly Carlucci per approdare a quella di Maria De Filippi dove ha ritrovato la moglie Francesca Tocca.

I due sono tornati insieme, dopo un periodo di stacco, ma ora si parla di una nuova crisi per loro. Elisa dal canto suo si è dichiarata single anche nelle ultime settimane. Fatto sta che ora alcuni suoi scatti, decisamente meraviglioso, hanno mandato in orbita i suoi numerosi estimatori. Lei ha ritrovato il sorriso grazie a lui. Chi è il fortunato?

Felice grazie a lui, gli scatti parlano chiaro

No, nessun uomo, almeno per ora, all’orizzonte per lei anche se di certo gli ammiratori non le mancheranno. In ogni caso il motivo di tanta gioia e del già nominato ritrovato sorriso è il fatto di poter fare una bella corsa a cavallo. Lei ha sempre adorato farlo fin da piccola e. come ha rivelato la stesa, nelle didascalia lo faceva soprattutto quando aveva qualche pensiero per la testa.

Di certo anche ora lo avrà fatto per schiarirsi un po’ le idee e magari scaricare l’adrenalina e l’agitazione che proverà in questi giorni in attesa di vedere il suo debutto a Linea Verde Life. Lei intanto è in gran forma, più bella e raggiante che mai. Tra l’altro ha trascorso l’estate non solo riposando ma anche dedicandosi a tanta attività fisica. E i risultati si vedono, eccome.