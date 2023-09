Gianni Sperti, violenta ‘rissa’ in studio: Maria De Filippi costretta a intervenire

Gianni Sperti, per lui si parla di fortissima diatriba con tanto di rissa in studio. L’intervento provvidenziale di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, finalmente è giunto il gran giorno. Anche il dating show più famoso, amato e nel contempo chiacchierato della TV italiana è giunto in onda con la sua nuova e attesa stagione. Le registrazioni per la verità sono iniziate da un paio di settimane e pertanto qualche gustosa anticipazione si poteva scoprire qualcosa di più.

In ogni caso le voci più insistenti che hanno letteralmente invaso letteralmente la Rete durante l’estate, riguardavano gli storici opinionisti. Si era vociferato, e pure a spron battuto, che la vamp non potesse essere più presente. Alla fine Tina, stanca di tutto questo chiacchiericcio, è sbottata sui Social sostenendo che non fosse vero niente.

Confermatissimo è sempre stato dato per la verità Gianni Sperti che è diventato sempre più un volto tra i più amati del Piccolo Schermo nel nostro Paese. Fatto sta che ora come ora si parla per lui di una rissa molto accesa avvenuta in studio. Ovviamente i suoi fan, decisamente molto numerosi, sono senza parole.

Gianni Sperti, violenta “rissa” in studio

Solitamente, come le varie edizioni del programma che va in onda da una ventina d’anni su Canale 5, si è abituati a vedere la collega e grande amica di Gianni Tina ad accendere la miccia in studio. Non per nulla lei possiede un carattere forte e determinato e una schiettezza fuori dal comune che le consentono di dire sempre quel che pensa.

Ed è per questo motivo che con Gemma Galgani, sia acerrima nemica, volano stracci in studio. Sperti solitamente non va molto d’accordo con l’affascinante Armando Incarnato, ma stavolta pare che chi lo abbia fatto molto arrabbiare non sia stato lui. In ogni caso sarebbe comunque un grande protagonista del Trono Over e di una dama.

Stracci tra Aurora Tropea e l’opinionista, Maria calma gli animi

La donna in questione è Aurora Tropea. Tuttavia è ben noto che tra di lei e l’opinionista non scorra buon sangue e pure da tempo. Fatto sta che sono volati ancora una volta stracci tra di loro e ne è nata una fortissima diatriba. Lei ha parlato di violenza verbale nei suoi confronti e Sperti di denuncia.

Alla fine Maria De Filippi, la squisita padrona di casa che conduce il dating show seduta sulle scale, ha cercato di calmare gli animi decisamente molto infuocati. Insomma, a quanto pare ancora una volta il Trono Over sta dimostrando di essere un grandissimo protagonista del programma. E la nuova stagione è appena iniziata!