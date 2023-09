Mina, com’è ridotta oggi a distanza di quasi 40 anni: il figlio ha vuotato il sacco finalmente

Il figlio di Mina ha deciso di vuotare il sacco e di parlare di sua mamma e di come sia ridotta oggi. Ecco la verità.

All’anagrafe Anna Maria Mazzini, classe ’40 Mina da diversi anni ha abbandonato le scene. Ormai non si hanno sue immagini televisive da anni e le uniche informazioni che si riescono ad ottenere sono quelle delle confessioni di suo figlio e di tutti coloro che le sono vicini.

Una cantante dal fulgido talento, è stata una delle cantanti più amate di sempre. Lo era negli anni ’70 quando fece il suo esordio nella musica e lo è anche adesso. Con quel tono quasi teatrale e quegli occhi grandi e profondi che a chissà quanti uomini avranno fatto perdere la testa.

Una personalità veramente unica nel suo genere. Che ancora oggi fa vedere la sua bravura duettando con giovani e giovanissimi artisti, come nella ultime delle sue hit in collaborazione con Blanco, giovane cantante amato dalle teenagers. Ma a parte qualche piccola apparizione cosa fa adesso Mina?

A parlare di Mina e di quella che è ora la sua vita ci ha pensato suo figlio, Massimiliano Pani, ormai ’60 enne definisce la mamma come una Lady Gaga ma con 30 anni d’anticipo.

Mina e la sua assenza dalle scene

L’essersi ritirata dalle scene ma far essere ancora presente la sua voce in radio non fa altro che alimentare quello che è un vero e proprio mito di Mina, della sua personalità e della sua voce. Non ha commesso un errore ritirandosi dalle scene, perchè forse questo le ha dato ancora maggiora fame, se mai fosse possibile.

Un fenomeno assoluto di modernità, quando la modernità non si sapeva nemmeno cosa fosse in realtà. Ma adesso cosa fa Mina, in che modo occupa le sue giornate?

Ecco cosa fa oggi

Oggi Mina si è trasferita in Svizzera non solo per una questione puramente fiscale ma anche per poter agire in completo anonimato recuperando la quotidianità che in Italia ormai non aveva più, considerando la sua notorietà. “Siamo venuti a Lugano perché voleva mandare noi figli alla scuola pubblica“. Queste le parole del figlio di Mina. Che poi svela perchè ha lasciato la TV “Quando ha capito che la tv di qualità eccelsa che faceva stava cambiando. Impossibile mantenere quel livello qualitativo“.

Quindi Mina oggi vive una vita normale, senza fronzoli “La verità è che Mina non è una cantante, è un’intellettuale. Ha rinunciato a tutto, anche a una montagna di soldi, con una serenità che tutt’oggi le invidio“.