Anbeta, dopo anni vomitata tutta la verità su Maria De Filippi: cosa le ha fatto la regina della tv

Anbeta, a tanti anni di distanza dalla sua uscita di scena ad Amici, la verità su Maria De Filippi e del loro litigio.

Nella scuola più famosa d’Italia di talenti anche per quanto concerne la danza ne sono passati davvero tanti. Non per nulla tra gli ultimi vincitori possiamo annoverare proprio due eccellenti ballerini come Giulia Stabile, lanciatissima anche come showgirl, nonché Mattia Zenzola che ha alzato la coppa al cielo del vincitore nell’ultima stagione.

Tra i tanti talenti emersi non possiamo poi non annoverare Stefano De Martino, oggi eccellente showman, che arrivò quinto e la divina Anbeta Toromani. Anche lei non vinse ma arrivò seconda dietro alla cantante Giulia Ottonello. Vera pupilla di Alessandra Celentano che la definì una della allieve più brave in assoluto, la ballerina rimase a lungo alla Corte di Maria De Filippi.

E ci rimase in veste di professionista per l’immensa gioia dei sui tanti estimatori. Nel frattempo non ha nemmeno dimenticato il Teatro che è un altro suo immenso amore dove ha occupato nel balletto ruolo di primissimo piano. Fatto sta che oltre a essere un vero e proprio talento nella danza è sempre stata una donna dotata di un caratterino davvero niente male.

Anbeta , la verità sul suo litigio con Maria

Diciamo che il fatto di avere sovente la risposta sempre pronta e, come molti utenti sostengono sui Social, la lingua alquanto tagliente. non le ha reso sempre la vita facile nel vasto mondo dello Spettacolo. Ed è in qualche maniera a causa di ciò che deve il suo allontanamento da Amici. Tuttavia è stata lei a volersene andare e a voler tornare nella sua Albania.

Fatto sta che ancora oggi, a distanza di molti anni, in molti si chiedano, anche per mera curiosità che cosa la indusse a fare questa scelta, decisamente repentina. Una sorta di fulmine a ciel sereno oltre che chiaramente una super doccia fredda per i suoi numerosissimi estimatori. A quanto pare fu un forte litigio con Maria.

Il retroscena ad Amici

” Chi fa il mio lavoro ha un livello diverso, i commenti deve farli a casa sua e non davanti a un ragazzo di vent’anni. Rispetto voi ballerini professionisti e vi trovo bravissimi, ma ogni tanto vi lasciate andare a dei commenti. Specie tu, Anbeta. Non fare l’etoilé che prende e se ne va”, le disse la conduttrice dopo che la professionista si era a suo avviso comportata male.

E da allora Anbeta non ha più voluto mettere piedi ad Amici. A quanto pare non ha proprio digerito questa lavata di capo da parte della vedova Costanzo. In ogni caso la sua carriera di ballerina non si è di certo fermata. Inoltre in tempi recenti è tornata anche nel talent nelle veste di giudice per una gara di ballo. Insomma, a distanza di tempo, ha fatto pace con Maria.