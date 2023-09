Aurora Ramazzotti, ha ceduto al ritocchino estetico: il prima e il dopo che non lascia spazio ai dubbi

Aurora Ramazzotti, come è cambiata la splendida conduttrice e influencer nel corso del tempo. Il prima e il dopo del ritocchino.

Ha da poco concluso la sua prima estate da super mamma la splendida Aurora Ramazzotti. La ragazza, figlia del mitico Eros e della bellissima Michelle Hunziker, ha partorito il suo Cesare, nella stessa clinica svizzera dove è venuta al mondo lei più di 20 anni fa. Emozionatissimo per l’arrivo del piccolino anche il suo compagno Goffredo Cerza.

I due, nonostante siano entrambi giovanissimi, stanno insieme da tempo e convivono da un paio di anni. Non escludono le nozze anche se non sono al momento nelle loro massime priorità. Certamente, come ha rivelato la stessa Aury, nel corso di una chiacchierata sui Social con i suoi fan, il loro legame si è ancora di più rafforzato con l’arrivo dei bimbo.

Lei ha anche definito la sua dolce metà un bravissimo papà. In ogni caso, come ha rivelato la stessa, ancora prima che Cesare iniziasse a fare parte di questo mondo lei era ben certa. E ora entrambi continuano a regalarci sui Social, in particolare sul Profilo Ufficiale Instagram di lei, tanti scatti dolcissimi di coppia e in compagnia del loro bambino.

Aurora Ramazzotti ha detto sì al ritocchino estetico?

Aurora non ha nemmeno mancato di deliziarci con tanti scatti in costume da bagno, perlopiù bikini. E nel notarli si è potuto constatare che lei, poco dopo il parto, è tornata subito in forma. Del resto lei è sempre stata una gran sportiva e anche durante la gravidanza non ha rinunciato allo Sport.

Fatto sta che secondo molti pure lei avrebbe ceduto il fascino del classico ritocchino estetico. Lei, dal canto suo non è mai voluta andare troppo sull’argomento. Tanto più che generalmente punta sempre su make up e look sportivi e casual, salvo per le grandi occasioni dove l’eleganza prende il sopravvento. Dunque sembra che non sia interessata alla chirurgia in tale direzione. Eppure pare che anche lei abbia detto sì a qualche miglioria.

Che cosa si sarebbe rifatta

Tuttavia i cambiamenti dopo questi ritocchi non sarebbero visibili sul suo viso ma nel suo decolleté. Difatti pare che ben prima che lei diventasse mamma, e parliamo di due anni fa, durante delle splendide vacanze che lei aveva trascorso con la sua cara amica Sara Daniele, figlia del compianto Pino, abbia messo in luce qualche forma in più alquanto sospetta.

Lei poi, chiacchierando con le fan, aveva sostenuto che non era ricorsa ad alcuna operazione. Semplicemente il seno le era cresciuto dopo, quando era già grandicella. Una spiegazione che però non avrebbe convinto i più. In ogni caso pare che a livello di ritocchini lei li mettesse in atto fino a poco tempo fa sulle sue foto. Tuttavia ora che è più sicura di sé non lo fa più.