Rudy Zerbi, vita completamente stravolta a 40 anni: “Mi hanno licenziato” | Confessione raccapricciante

Rudy Zerbi, la sua vita distrutta e stavolta quando aveva 40 anni. Ha parlato di licenziamento. La confessione che spacca i cuori.

Lo vedremo a stretto giro nelle vesti di giudice a Tu Sì Que Vales, il programma di maggior punta del sabato sera autunnale di Canale 5, il simpatico Rudy Zerbi. Qui ritroverà a fargli compagnia gli amici e colleghi Maria De Filippi, Gerry Scotti e Sabrina Ferilli. Non ci sarà più il carismatico Teo Mammucari che, a quanto pare, è sempre più vicino alla Rai.

Al suo posto troveremo invece la straordinaria Luciana Litizzetto. Tra l’altro è la stessa attrice e comica, così come la collega Sabrina, ad averci regalato foto e video del dietro le quinte che ci hanno rivelato il fatto che per la verità le registrazioni sono belle che finite. Per Zerbi però sta per ricominciare pure l’avventura ad Amici.

Qui ritroverà l’amica Alessandra Celentano in compagnia della quale ci ha regalato tantissimi scatti. E avrà nuovamente a che fare con Anna Pettinelli che lo scorso anno è stata la grande assente. Tuttavia ora è stata proprio la vedova Costanzo a chiederle di tornare e lei non le ha detto affatto di no.

Rudy Zerbi, licenziato a 40 anni

Insomma, i telespettatori, decisamente assai numerosi del padre di tutti i talent, si stanno preparando ad assistere a nuove accese discussioni fra i due che in effetti non vanno per niente d’accordo. Stiamo chiaramente parlando di due immensi professionisti che di musica ne sanno eccome.

Se da infatti Anna da tantissimi anni è una speaker radiofonica di successo, Rudy ha lavorato per tantissimi anni nel vasto mondo della discografia. Ed è infatti proprio nella veste di discografico che lo abbiamo inizialmente conosciuto. Ed è sempre in tale ruolo che ha fatto capolino ad Amici, il talent che lo ha accolto poi in altra veste dopo il licenziamento.

L’amara confessione del prof di Amici

” Mi hanno licenziato. In quel momento mi sono trovato senza un lavoro a neanche 40 anni con tre figli, con una vita davanti. Non sapevo cosa fare. La situazione discografica era terribile, allora andavo ad Amici come presidente della Sony e la prima cosa che ho fatto è stata chiamare Maria per informarla della notizia e l’ho ringraziata”, così ha iniziato la sua amara confessione Zerbi.

Poco dopo ha aggiunto: ” Lei mi ha detto di essersi trovata bene e che gli piaceva come lavoravo e mi ha detto di andare a lavorare da lei“. Dunque è così che è nata la straordinaria collaborazione, oltre che la grande amicizia, che vige tra il coach e Queen Mary. E tutto ciò è ancora possibile ascoltarlo sul Canale Youtube di Lorella Cuccarini che ha intervistato il collega per il suo format.