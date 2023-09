Carmen Russo mostra com’è diventata la figlia: tutti però notano solo un dettaglio | “Somiglia a…”

Carmen Russo, la splendida showgirl mostra come è diventata la figlia. E tutti notano un particolare dettaglio.

Tra le tante showgirl presenti e amate nel nostro Paese c’è certamente da annoverare la divina Carmen Russo. Oltre a essere una vera artista, con alle spalle tantissima gavetta e un curriculum di massimo rispetto, è una donna che è realizzata anche nella sua vita privata. Da tantissimi anni è sposata con il collega Enzo Paolo Turchi.

I due lavorano insieme e gestiscono alcune scuole di ballo, sparse in tutta Italia. Entrambi sono amatissimi dal grande pubblico che sogna di vederli con maggior frequenza in TV. Insieme hanno messo al mondo anche la piccola Maria che è la luce dei loro occhi. Carmen l’ha messa al mondo quando ormai aveva quasi perso le speranze di poterlo fare.

Sì, quasi perché lei è una donna molto coraggiosa e determinata e che ama lottare per i propri sogni. E ciò le ha permesso di arrivare lontano professionalmente parlando e partecipare a svariati reality tra cui citiamo L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip. In entrambi i casi ha lasciato il segno visto che il suo caratterino niente male.

Carmen Russo, come è diventata la figlia

In ogni caso lei è anche una persona dolcissima e super presente per la sua adorata figlia che sta crescendo sempre più bella. Lei la mostra di tanto in tanto sui Social, in particolare sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram. Qui ama condividere scatti non solo della sua vita a telecamere spente ma anche momenti legati a quella lavorativa.

Non sono nemmeno mancate foto delle sue vacanze, trascorse perlopiù al mare e tanti incontri con il suo pubblico che letteralmente la adora. Ha scaldare e nel contempo spezzare i cuori dei suoi fan, che sono sempre più numerosi, un suo sentito ricordo per il compianto Toto Cutugno. Tuttavia ora è uno scatto della figlia ora a tirare maggiormente la sua attenzione. La somiglianza è pazzesca.

Maria simile a una star del Grande Cinema

Qualche giorno fa la sua celebre e splendida mamma ha condiviso un post dove possiamo ammirare un meraviglioso primo piano di Maria realizzato al mare. La bimba ha i capelli sciolti che le cadono sulle spalle, una deliziosa frangetta e un viso leggermente imbronciato. Sembra tra l’altro perfettamente a suo agio innanzi all’obiettivo.

Al di là dei tantissimi like e cuoricini palpitanti sono arrivati sia per lei sia per Carmen tanti complimenti. E uno in particolare ha suscitato l’attenzione dei più. Si parla della straordinaria somiglianza della bambina con una stella del Grande Cinema Internazionale quale la divina Sophie Marceau. Per la verità a sottolineare ciò è stato più di un utente. E ora si attendono le risposte della mamma.