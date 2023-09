Mediaset, tagliato altro punto cardine di questi anni: carriera totalmente stroncata

Una delle colonne della trasmissione è stato mandato via in maniera quasi inspiegabile, ecco cosa è successo.

Sembra che per la Mediaset proprio non ci sia pace e dopo una lunga estate di cambiamenti, con alcuni volti noti della rete che sono stati tagliati fuori dalle trasmissioni che conducevano, adesso è toccato un altro pezzo molto importante delle trasmissioni delle reti che sono sotto al patrocinio Fininvest.

I vertici Mediaset hanno deciso per la strada dell’intransigenza che non perdona nulla a nessuno ed è sufficiente anche un piccolo errore per venir tagliati fuori in maniera radicale. Questa è la linea che Piersilvio ha deciso di seguire, per una rete TV che fino a qualche mese fa era in preda del trash dilagante.

Ma qualcosa è cambiato e nonostante i moltissimi volti noti che sono stati tagliati fuori dalle varie trasmissioni, non sono stati poco coloro che questo radicale cambiamento lo hanno apprezzato e non poco.

Ora che l’estate è finta, con le sue nuove squadre di presentatori e presentatrici la Mediaset sta riaccendo la luce e sta per tornare con i suoi programmi classici, ma dal taglio completamente nuovo.

Ecco chi saluta Mediaset

Al suo arrivo a Mediaset e in particolare a Pomeriggio Cinque Myrta Merlino ha voluto con se il regista Ermanno Corbella, con cui aveva a lungo collaborato su La7, per la messa in onda di L’aria che tira. Un rapporto di lavoro consolidato il loro. Proprio per questo motivo Myrta lo aveva fortemente voluto nello staff di Pomeriggio Cinque.

Peccato che secondo le indiscrezioni che arrivano dalla rete Mediaset il regista già dopo la prima registrazione è stato mandato via dal programma, perchè agli autori non piaceva lo stile dell’uomo. Al suo posto arriva Franco Bianca che a Canale Cinque cui ha già lavorato in passato.

Cosa ne pensano i telespettatori

Come era facile immaginare, questo nuovo Pomeriggio Cinque viene messo costantemente sotto la lente d’Ingrandimento da parte dei telespettatori che vanno alla ricerca del così detto pelo nell’uovo, tant’erano affezionati a Barbara D’Urso. Ecco che già dopo la prima puntata avevano inviato non poche segnalazioni.

In effetti, durante la diretta qualche sbavatura di troppo c’e stata, ma è anche vero che bisogna dare tempo al programma e alla conduttrice di cresce insieme.