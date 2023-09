Ambra Angiolini e la figlia Jolanda in ospedale: tutti si stringono a loro per la dura battaglia

La splendida Ambra Angiolini e la figlia maggiore Jolanda in ospedale. I fan in seria apprensione per loro.

Ne è passato di tempo quando una giovanissima, e per la verità ancora minorenne, Ambra si è fatta conoscere ad ampio raggio sia dagli addetti ai lavori che dal grande pubblico. Aveva 16 anni, o poco meno, e con la sua parlantina sciolta e la sua freschezza ci aveva conquistato a Non è la Rai. Da allora la sua ascesa nel mondo dello Spettacolo è stata a dir poco inarrestabile.

Ha pubblicato album e singoli di successo ma poi ha capito ben presto che non fosse la Musica la strada per lei da percorrere a spron battuto e ha iniziato ad operare come eccellente attrice sia per il Grande che per il Piccolo Schermo. Ha mantenuto vivo anche il suo ruolo di conduttrice al quale ha aggiunto quello di speaker radiofonica e di scrittrice.

Inoltre è super richiesta come testimonial per svariati marchi e numerose realtà. Tuttavia in qualche maniera il mondo delle sette note ha proseguito a far parte della sua vita privata. Difatti per lungo tempo è stata la compagna del mitico Francesco Renga. Con lui ha messo al mondo Leonardo e Jolanda. Quest’ultima è diventata da poco maggiorenne e che le assomiglia moltissimo.

Ambra Angiolini e la figlia Jolanda in ospedale

Diciamo che la ricorda molto quando era ragazza, sebbene lei avesse i capelli bei ricci. La giovane professionalmente parlando ha dimostrato di voler percorrere le orme paterne. E il suo debutto sul palco con il suo celebre padre nella sua Brescia ha emozionato tantissimo tutti i numerosi presenti.

La ragazza è anche stata ospite di Verissimo dove ha raccontato di se e dei suoi famosi genitori con i quali ha uno splendido rapporto. Con il papà poi realizza degli esilaranti siparietti che condivide sui Social e che diventano in men che non si dica virali. Fatto sta che ora sia lei che la sua mamma hanno fatto spaventare i fan. Loro due in ospedale. Come mai? Che è successo?

In visita al Gaslini con Spiderman

Le due sono andate a regalare attimi di gioia ai bambini che si trovano ospedalizzati all’ ospedale Gaslini di Genova. Vestite da principesse hanno portato loro anche tanti splendidi regali, compresi tanti giochi, pure in scatola. A condividere con loro queste ore davvero speciali è stata anche la star di Tu Si Que Vales Mattia Villardita, vestito da Spiderman.

Mamma e figlia, vestite da Cenerentola e Principessa Jasmine, hanno posato con i piccoli pazienti e giocato con loro. Tanta è stata pure la felicità da parte dei genitori e dello staff ospedaliero nel ricevere una visita così speciale. E certamente, come ha svelato Ambra, pure lei, Mattia e Jolanda hanno ricevuto un bellissimo regalo. E parliamo della gioia vera che hanno letto negli occhi di quei bimbi.