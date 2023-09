Stefano Tacconi, dall’enorme successo alla terribile malattia: eccolo oggi dopo i tanti kg persi

Stefano Tacconi oggi è irriconoscibile, solo una brutta copia di quello che era il grande calciatore di un tempo.

Stefano Tacconi nato a Perugia nel 1957 è stato un ex calciatore italiano. Il suo ruolo era quello del portiere e per molti anni è stato sulla cresta dell’onda, grazie alla sua bravura tra i pali. Come ogni grande portiere, è da sempre noto, non solo per il suo carisma, ma anche per il suo carattere estroverso e determinato.

Tra il 1983 e il 1992 è stato in forza alla Juventus e ne è stato anche il capitano. L’unico tra i portieri che hanno militato nella squadra torinese ad essersi aggiudicato ben 5 competizioni UEFA per le squadre di club, ha anche giocato con la nazionale italiana. Poche però le sue presenze, all’ombra di Dino Zoff, uno dei più grandi portieri di sempre.

Quando era all’apice della sua carriera, era considerato un bravissimo portiere, dotato di grande estro e di fantasia, cosa che invece non accadeva con altri del ruolo che come direbbero in gergo, si limitavano a svolgere semplicemente il compitino.

Ma lui no, lui era un uomo di squadra, un vero leader. Un uomo forte e questa forza probabilmente gli è valsa la vita in un momento difficile come quello che sta attraversando.

La malattia di Stefano Tacconi

Era agosto di un anno fa quando improvvisamente Stefano Tacconi accusa un brutto malore. Viene prontamente soccorso e ricoverato presso L’Azienda Ospedaliera di Alessandria. Gli accertamenti parlano chiaro, l’ex portiere della Nazionale è stato vittima di un’emorragia cerebrale causata dalla rottura di un’aneurisma.

Giorni passati tra la vita e la morte all’interno del reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Alessandria e poi la lenta ripresa, grazie alla vicinanza della famiglia e di quelli che per lui sono amici da una vita intera. È passato un anno e il ritorno alla completa normalità sembra essere ancora un percorso, in salita, ma con molta forza in più.

Un lungo anno

Per Stefano Tacconi e per tutte le persone che gli vogliono bene è stato un anno molto lungo. A distanza di un anno proprio la famiglia dell’ex portiere ha pubblicato sui profili social, una foto di un’uscita pubblica dell’ex portiere che si gode un tranquillo pranzo in famiglia.

Molti i kg persi, certamente la figura atletica del portiere di un tempo ha lasciato posto all’aspetto di un uomo che è andato all’inferno e sta tornando. Il percorso di riabilitazione è ancora lungo, ma l’essere tornato tra i suoi cari è forse il passo più importante per Stefano.