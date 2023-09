Uomini e Donne, scordatevi tutto quello che ricordate: Maria diabolica, chi ripropone

Uomini e Donne, ennesimo colpo da maestro per la divina Maria De Filippi. Che cosa ha deciso di riproporre. Da non credere.

Ormai ci siamo, manca davvero poco alla messa in onda della prima puntata della nuova e assai attesa stagione del dating show più famoso, amato e nel contempo chiacchierato della TV Italiana. Difatti lunedì 11 settembre 2023 è previsto da tempo il suo fischio d’inizio. In ogni caso le registrazioni sono già iniziate da diversi giorni.

Ed è per questo motivo che circolano le prime indiscrezioni, volte a incuriosire ancora di più i numerosi telespettatori, molti dei quali seguono il programma fin dai primi esordi. Allora esisteva solo il Trono Classico mentre ora, da diversi anni a questa parte, possiamo contare anche sulla presenza dell’ Over che ha assunto sempre più importanza con il passare del tempo.

Non per nulla le storie nate in studio tra dame e cavalieri piacciono sempre tantissimo e sono anche super seguiti sui Social. Non sono poche le coppie che si sono trovate talmente bene e in sintonia da decidere di uscire insieme, mano nella mano, dal programma per iniziare un importante percorso di vita a telecamere spente.

Uomini e Donne, chi ripropone Maria

Una delle ultime è quella composta dalla bellissima Ida Platano e dal suo giovane cavaliere Alessandro Vicinanza. I due per la verità si erano già frequentati un paio di anni fa e aveva sceso le famose scale proprio per lei. Hanno iniziato a frequentarsi ma dopo qualche uscita il legame si è rotto.

Ed è solo di recente che si sono ritrovati e per loro è stata la volta buona. Ora sono felicissimi e si stanno godendo a pieni polmoni il loro amore che viaggia a vele spiegate. E se per la splendida Ida si prevede un bel futuro da opinionista in studio ora si sa che sarà presentissima nel parterre anche la mitica Gemma Galgani che è una delle dame più longeve del programma. Tuttavia è previsto pure un altro grandissimo ritorno. Il super colpaccio di Maria De Filippi.

Barbara De Santi pronta per il suo grande ritorno

Difatti a quanto pare è prontissima a farci sognare e a calamitare in men che non si dica grande attenzione su di lei la bellissima Barbara De Santi. Pur essendo lontana dal dating show da tempo e non apparendo più in TV da tempo, il grande pubblico non l’ha mai e poi mai abbandonata. E infatti è seguitissima sui Social, in particolare su Instagram.

Qui ammalia i suoi numerosi fan con tanti scatti dove emerge al massimo grado il suo incredibile fascino nonché la sua fisicità da dieci e lode. Tra l’altro Barbara ha anche pubblicato un libro ed è una bravissima imprenditrice digitale. E ora i suoi estimatori si chiedono se, una volta tornata a Uomini e Donne, riprenderà in qualche maniera il discorso con l’affascinante Armando Incarnato.