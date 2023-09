Pier Silvio Berlusconi, oggi è bellissimo ma l’avete mai visto da giovane? Irriconoscibile e biondissimo

Pier Silvio Berlusconi, un uomo bellissimo e vincente. Ve lo ricordate da giovane? Assolutamente irriconoscibile.

Pier Silvio Berlusconi oggi è un uomo vincente sotto ogni punto di vista e molto affascinante. Compagno di vita da una ventina d’anni della meravigliosa conduttrice veneta Silvia Toffanin, ha costruito con lei una bellissima famiglia. E lo ha fatto mettendo al mondo due bambini quali Lorenzo Mattia e Sofia Valentina.

Niente nozze per ora per loro sebbene da mesi si mormori di una promessa che lui avrebbe fatto al compianto padre Silvio quando si trovava in ospedale. Avrebbe riguardato il fatto di sposare la sua storica dolce metà. Resta comunque il fatto che lui sia già stato sposato in passato, quando era molto giovane.

La sua ex moglie è Emanuela Mussida. Con lei è diventato papà per la prima volta di Lucrezia che lo ha già reso nonno. Tra l’altro con la primogenita ha un rapporto a dir poco meraviglioso. Passando dal suo privato a quello pubblico e professionale, possiamo dire che lui non è di certo il tipo che ama starsene con le mani in mano.

Pier Silvio Berlusconi, irriconoscibile da giovane

Tra l’altro negli ultimi mesi, poco dopo la dipartita da questo mondo del suo amatissimo padre, ha preso con ancora maggior vigore le redini dell’Azienda e ha messo in atto tanti cambiamenti. Anzi, potremmo anche parlare in certi casi persino di autentiche rivoluzioni. Tuttavia lui ciò lo ha anche fatto all’interno della sua vita.

Difatti lui è molto cambiato nel corso del tempo dal punto di vista fisico. Quel che è rimasto invariato è il fatto che sia oggi come in passato un uomo dotato di un enorme fascino e di una fisicità più notevole. Tuttavia è davvero difficile riconoscere in quel ragazzo il Pier Silvio odierno. Lui assolutamente irriconoscibile.

Biondissimo e giovanissimo in TV

Sul Web e in particolare sui Social che, si sa, sono diventati non solo una grande vetrina per tutti quanti, ma anche una miniera di informazioni, sono sbucate alcune foto tratte perlopiù da dei fotogrammi di programmi televisivi che lo hanno visto protagonista. Lo possiamo ammirare giovanissimo a Drive In.

Capelli lunghi, mossi e biondissimi. Già lavorava a Mediaset dietro le quinte ed è per questo motivo che era stato chiamato allo show. Pian piano si è potuto notare il passaggio a livello di tonalità delle sue chiome al castano. Oggi è ancora più muscoloso. Il merito? Alla tanta attività fisica che pratica con grande passione ogni giorno e a un metabolismo decisamente ottimo.