Diletta Leotta, la notizia le è piombata addosso senza preavviso: “test positivo, choc totale”

Diletta Leotta, la notizia l’ha lasciata senza fiata. Arrivata come una sorta di fulmine a ciel sereno. Parla di test positivo. Il racconto dei fatti.

Ha da pochissimo coronato il suo grande sogno di donna di diventare mamma, la bellissima Diletta Leotta. La sua creatura è una bimba e si chiama Aria. La piccolina è frutto del suo amore con il suo compagno Loris Karius. I due sono molto innamorati e sono diventati genitori dopo poco tempo che stavano insieme. E l’arrivo della loro cucciola li ha ulteriormente uniti.

Ora, come ha fatto sapere la stessa giornalista sportiva, tra le più lanciate in tale direzione nel nostro Paese, non escludono le nozze anche se non dovrebbero essere particolarmente imminenti. Lei, a quanto pare, starebbe ancora attendendo la richiesta della sua mano da parte del suo affascinante compagno.

La coppia ha donato ai fan alcuni scatti, decisamente dolcissimi, in compagnia di loro figlia che sono da vedersi come una vera coccola per il cuore e l’anima. Diletta è tornata subito in ottima forma. Se è riuscita a farlo è grazie al suo veloce metabolismo e al fatto che lei è sempre stata una grande sportiva, oltre che attenta all’alimentazione.

Diletta Leotta, la notizia che le piombata improvvisamente addosso, uno choc totale

In questi giorni è ritornata al lavoro, in particolare a Radio 105 dove opera da anni, riscontrando con enorme successo. Qui ha ritrovato l’amico e collega Daniele Battaglia con il quale ci regala momenti molto divertenti. In ogni caso, appena stacca dalla Radio e dalla Tv dove opera come conduttrice e giornalista, corre dalla sua Aria.

Con lei ama compiere delle belle passeggiate al parco che sono un vero toccasana non solo per il fisico ma anche per la mente. Ora però i suoi numerosi fan si sono preoccupati per via di una sua affermazione. Ha parlato di test positivo e di choc totale. Che cosa le sarà mai successo? Il racconto dei fatti.

Il test positivo e la scoperta che le ha cambiato la vita

“Era la vigilia di Natale ed ero a Catania, dove sono cresciuta, e mentre ero a fare un pranzo con i miei amici, al sole ho bevuto una birretta e ho pensato Che sapore orrendo, e subito mi sono detta Qui c’è qualcosa che non va. Così ho comprato il test che è risultato positivo ed è stato totalmente uno choc“, così Diletta ha dichiarato al magazine 7 che le ha donato pure una splendida copertina.

Ha poi avvisato il suo compagno dell’arrivo della creatura tramite videochiamata e lui si è commosso fino alle lacrime. Lui si trovava in quel momento in Inghilterra dove opera come calciatore professionista. Ed è apparso fin da subito al settimo cielo e per nulla atterrito o in panico all’idea di diventare di lì a poco per la prima volta genitore.