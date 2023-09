Roberto Bolle, finalmente esce allo scoperto con il vincitore di Amici: i due ballerini più affiatati che mai

Roberto Bolle, lo straordinario artista esce allo scoperto con la star di Amici. I due ballerini super affiatati.

Quando pronunciamo il suo nome sappiamo di riferirci a un mito vivente della danza non solo nel nostro Paese ma nel mondo. Inoltre lui, il divino Roberto Bolle, è diventato sempre di più un vero riferimento per tutti quei ragazzi che vogliono seguire in qualche maniera le sue orme dal punto di vista professionale.

E lui , nonostante il grande successo e la sua immensa fama, adora donare loro tanti preziosi consigli. Tiene importantissimi corsi e ragguardevoli masterclass ove vuole incontrare i suoi estimatori nonché confrontarsi con loro. Lui non dimentica la gavetta e il sudore che ci mette ogni giorno, anche oggi, per rimanere la star che è.

Si allena costantemente, si tiene idratato e segue una dieta varia, sana e bilanciata. Non si ferma mai e porta nel cuore non solo la Danza ma anche il mondo dello Spettacolo in generale. Non per nulla da diversi anni a questa parte i primi giorni del mese di Gennaio lo vediamo in prime time su Rai Uno con il suo show Danza Con Me che è sempre seguitissimo anche in replica.

Roberto Bolle, affiatatissimo con il ballerino e vincitore di Amici

Ora però Bolle è stato beccato in compagnia di una vera star di Amici. E parliamo del vincitore del padre di tutti i talent che sta per tornare con la sua nuova e attesa edizione su Canale 5. Lui è stato talvolta ospite di Maria e ha sempre dimostrato grande interesse nei confronti dei più grandi talenti che lei ha scoperto.

E ora ha voluto accanto a lui, senza se e senza ma, un ballerino eccezionale che è riuscito nel corso della finalissima ad alzare al cielo la coppa del vincitore. La sua vittoria è stata accolta con tanta gioia dal suo stimatissimo maestro che è stato per tanto tempo alla Corte di Milly Carlucci. Stiamo parlando ovviamente di Raimondo Todaro. E avete capito chi è il suo celebre e talentuoso alunno?

Mattia Zenzola balla insieme a lui in Duomo

Stiamo parlando di Mattia Zenzola che ha trionfato lo scorso anno ad Amici battendo la super favorita Angelina Mango. Il giovane è pronto per collaborare con l’étoile in un importantissimo progetto che prenderò vita a Milano, in piazza Duomo. Si tratta del Talent Ondance, dedicato a tutti quei giovani che vogliono dimostrare per l’appunto il loro talento in tutti i generi della danza.

Magari anche proprio nel latino ove va forte Zenzola. Il giovane ha svelato di essere stato contattato tramite un video dove gli è stato espressamente chiesto di partecipare. Ovviamente grande è stata la sua gioia così come la sua soddisfazione. Lo scorso anno sudava dieci camicie per entrare nella famosa scuola e oggi è preso da esempio da tanti suoi coetanei. E così anche Todaro esulta ancora,