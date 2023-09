Alfonso Signorini disperato: proprio lui straccia il contratto a pochi passi dal Gf

Non c’è davvero pace per Alfonso Signorini. A un passo dalla nuova edizione del GF, lui ha stracciato il contratto in mille pezzi.

Non è stato facile digerire il fatto che la settima edizione della versione Vip del padre di tutti i reality sia stata quella che ha indotto Pier Silvio Berlusconi a cambiare quasi ogni cosa. Difatti, come ha ammesso lui stesso, nel guardare una puntata non gli erano piaciuti certi atteggiamenti. Non li riteneva in poche parole adatti e in linea a un programma in onda su una Rete Ammiraglia.

Ha dunque deciso di intervenire a gamba tesa e chiesto espressamente ai concorrenti rimasti di comportarsi in maniera più consona e di curare maggiormente anche il loro abbigliamento. S0no state poi messe in atto squalifiche e Alfonso Signorini ha iniziato a temere il peggio.

Fatto sta che poi l’AD ha messo in chiaro che avrebbe concesso altre edizioni del reality ma che bisognava porre altri importanti cambiamenti a cominciare dal nome. Via le aggiunte Nip e Vip. D’ora in poi si chiamerà solo ed esclusivamente Grande Fratello, come all’inizio. Ha poi sottolineato che tra i concorrenti ci sarebbero stati sia volti noti che sconosciuti.

Alfonso Signorini, lui ha appena stracciato il contratto

E soprattutto ha detto un sonoro no per quanto concerne non solo i partecipanti ma anche gli opinionisti a influencer e star di OnlyFans. E ciò ha fin da subito scatenato un vero e proprio putiferio in Rete. Sono poi iniziati a uscire i nomi delle opinioniste che saranno Cesara Buonamici, fortemente voluta dall’ AD, e la giovane speaker radiofonica Rebecca Staffelli, figlia del mitico Valerio.

Confermatissimo alla conduzione il carismatico Alfonso Signorini. Tuttavia i grandi protagonisti del padre di tutti i reality sono i gieffini. E tra i vip i nomi confermati annoveriamo: Grecia Colmenares, Letizia Petriz, Beatrice Luzzi, Vittorio Menozzi, Giselda Torresan e Alex Schwalzer. E tra di essi manca un grandissimo attore che, quanto pare, avrebbe stracciato all’ultimo il contratto.

Francesco Benigno ha detto no a un passo dal GF

Si tratta dello straordinario Francesco Benigno, vera star sia del Piccolo che del Grande Schermo. A dare notizia dell’interesse da parte degli autori del programma nei suoi confronti è stato lo stesso artista con un post su Facebook. Lui si era detto contento della proposta ma anche combattuto dal fatto che stava per venire al mondo il suo bambino.

Alla fine ha deciso di non varcare la famosa Porta Rossa per stare maggiormente con la sua famiglia e in particolare con il piccolino. E a dirlo è stato ancora una volta lui. ” Cari autori del GF grazie per l’offerta, ma rifiuto l’offerta e mi godo mio figlio”. Certamente poi l’attore seguirà le vicissitudini dei colleghi all’ interno della Casa. E chissà che non tocchi a lui il prossimo anno vivere quell’esperienza.