Eleonora Daniele, la felicità si è duplicata: dopo l’estate arriva la bellissima notizia

Eleonora Daniele, felicità doppia per lei. La lieta novella che scalda i cuori palpitanti dei suoi numerosi fan.

L’estate sta pian piano finendo anche se il calendario ci mostra che mancano ancora diversi giorni all’inizio dell’autunno. Le scuole per molti studenti sono già iniziate e si è ritornati saldamente al proprio posto a lavoro. E anche la nuova stagione televisiva è iniziata. Così tutti mestieranti sono tornati alla base.

E ovviamente indiscussa protagonista delle Reti Rai sarà ancora una volta lei, la splendida Eleonora Daniele. La conduttrice è una delle più apprezzate dagli italiani non solo per la sua immensa professionalità ma anche per la sua ingente dolcezza e grandissima sensibilità. Da anni ci fa compagnia la mattina con Storie Italiane.

E qui ci regala grandissime esclusive, con tanto di incredibili ed emozionanti interviste a cuore aperto. Tra l’altro non si è nemmeno fermata nemmeno ormai 3 anni fa con l’arrivo della pandemia che ci ha preso tutti quanti in contropiede. Certo, aveva anche un po’ paura dei contagi, ma lei sosteneva che doveva continuare ad andare in onda per tenere informato su tutto il suo pubblico.

Eleonora Daniele, arriva il raddoppio per lei

Una scelta che ha reso felici i suoi estimatori il cui numero è sempre in netta crescita. Parallelamente al suo grande successo professionale c’è anche quello sentimentale e privato. Se da un lato l’amore con il marito va a gonfie vele, c’è anche da aggiungere dall’altro che lei è riuscita a coronare il suo grande sogno di donna, diventando mamma.

E lo è della splendida Carlotta che ha avuto come madrina al suo battessimo la meravigliosa Mara Venier, che è una carissima amica della sua mamma. Una mamma molto impegnata con il lavoro ma che sa destreggiarsi con una certa disinvoltura con gli oneri professionali e quelli familiari. E ora arriva per lei un raddoppio. La lieta novella che scalda i cuori.

La lieta novella che scalda i cuori

Sì, ma non si tratta dell’arrivo di un secondo figlio. Difatti Eleonora, oltre a tornare saldamente al timone di Storie Italiane, la vedremo anche a quello di un suo spin off. Si tratta di Storie Di Sera. Lo ha annunciato lei stessa durante un’intervista concessa a Nuovo TV. Qui ha anche dato qualche piccolissima, ma nel contempo gustosa, anticipazione.

“Ha un sapore diverso, più intimistico e adatto a un pubblico serale. Si dà più spazio al racconto e alla possibilità di guardarsi negli occhi”, ha svelato l’amatissima conduttrice. Ora è ovviamente tanta la curiosità di vederla all’opera anche in questo contesto serale. Intanto i fan attendono con trepidazione altre informazioni più dettagliate al riguardo.