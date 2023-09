“Non ricominciare pure tu”: richiesta esplicita a Silvia Toffanin | Saltano fuori gli altarini

“Non ricominciare pure tu”, la richiesta chiara ed esplicita alla splendida Silvia Toffanin. Che cosa sta accadendo.

Manca davvero poco al fischio d’inizio della nuova e assai stagione televisiva di Verissimo. Il rotocalco da più di 20 anni ci fa compagnia su Canale 5, regalandoci grandi esclusive. Ha subito vari cambi a livello di programmazione e di conduzione finché è giunta al suo timone la divina Silvia Toffanin.

E da allora ci è rimasta saldamente, riempiendo di immensa gioia i cuori dei suoi fan e di tanti altri che lo sono diventati nel corso del tempo. Da un paio di anni, in nome del grande successo che il programma riscontra, lo possiamo vedere sul Piccolo Schermo per due volte a settimana. Difatti non solo possiamo seguirlo nel canonico spazio del sabato ma anche della domenica pomeriggio.

Se da tempo ormai a livello di share nel giorno festivo la conduttrice veneta deve vedersela con l’agguerritissima Mara Venier e il suo storico Domenica In, da quest’anno il sabato dovrà fronteggiarsi con l’affascinante Alberto Matano e La Vita In Diretta che a partire da questa stagione va in onda anche quel giorno e non più dunque solo dal lunedì al venerdì.

Silvia Toffanin, la richiesta esplicita alla conduttrice

Tra l’altro per cercare di battere fin da subito il bravo giornalista di Rai 1, Pier Silvio Berlusconi, nelle vesti di eccellente AD delle Reti Mediaset, ha deciso di far “partire” Verissimo con un po’ di anticipo rispetto alla precedente tabella di marcia. E infatti è in onda a partire da sabato 9 settembre 2023.

E ovviamente, come è diventata ormai una piacevole consuetudine da tempo, sul Profilo Ufficiale Instagram del rotocalco possiamo notare i nomi, con post espressamente dedicati, gli ospiti della Toffanin di entrambi i pomeriggi. E pare che sia proprio in questo contesto che qualcosa non sia stato molto gradito dagli utenti, nonché dai telespettatori del programma.

” Non ricominciare pure tu”, i commenti dei telespettatori a un passo dal debutto

“Non ricominciare pure tu a intervistare sempre le stesse persone…”, così si può leggere nelle prime righe di un lungo commento posto accanto alla foto che pubblicizza l’ospitata della meravigliosa Sonia Bruganelli che da pochi mesi ha chiuso il suo matrimonio con Paolo Bonolis. A darle manforte anche altri ed altre che chiedono qualche novità in più, dunque anche nomi diversi.

Tale situazione si è già proposta in tempi passati ma anche recenti in altri contesti e per altri programmi. Le stesse critiche per esempio erano state mosse a Mara Venier e soprattutto al suo contenitore domenicale dove, secondo alcuni, lei tendeva a invitare sempre le identiche persone.