Paura per Marco Liorni: durante le riprese di Reazione a catena è scoppiato il panico

Paura, per non dire proprio panico, per Marco Liorni. Che cosa è accaduto a Reazione a catena.

Attimi di autentico panico e di vivo terrore per l’affascinante giornalista e bravo conduttore nonché per i concorrenti e il pubblico presente in studio. Stava registrando una puntata di Reazione a catena quando qualcosa è andato storto e ha fatto scomparire per qualche istante il suo luminoso sorriso dal suo splendido viso.

Marco Liorni ne è rimasto spaventato ma ha saputo reagire nei migliori dei modi, dimostrando grande sangue freddo e, ancora una volta, la sua ragguardevole professionalità. Ha cercato di certo di tranquillizzare i presenti che si saranno molto spaventati e che non sapevano sostanzialmente che pesci pigliare.

E sotto sotto non lo sapeva nemmeno lui ma, essendo il padrone di casa, ha cercato di tenere gli animi calmi. Tra l’altro il quiz preserale e che va in onda su Rai 1 all’orario di cena e che ci farà compagnia fino a fine anno, sta andando molto bene. Gli italiani lo apprezzano molto e pare che si divertano molto a giocare.

Marco Liorni, scoppiato il panico a Reazione a catena

Ed è dunque per questo motivo che i vertici Rai hanno deciso di prolungare di molto la messa in onda, non confinando il gioco solo nel periodo estivo. Tra l’altro a Gennaio ritroveremo L”Eredità ma non ci sarà più il carismatico Flavio Insinna, bensì il bravo Pino Insegno. E intanto i fan di Liorni e del quiz possono divertirsi con il magazine espressamente dedicato al programma che trovano in edicola con una certa frequenza,

Certo costoro si saranno a loro volta molto preoccupati quando il loro conduttore del cuore ha annunciato sui Social, in particolare sul suo Profilo Twitter, dell’accaduto. Ricordiamo infatti che Reazione a catena non è in diretta e che pertanto i telespettatori se lui non li avesse avvisati del fatto non ne avrebbero saputo nulla. E il panico è scoppiato.

“Terremoto a Napoli…”, le parole del conduttore

“Terremoto a Napoli. Eravamo in registrazione di Reazione a catena. Tutti hanno mantenuto la calma”, ha cinguettato Liorni. La scossa si è avvertita alle 19 e 45. In quel momento dagli studi di Napoli della Rai stava andando in onda il Tg regionale della Campania. E l’anchorman Alessandro di Liegro in diretta ne ha dato la notizia.

Si è fermato per qualche istante e ha invitato tutti quantia non farsi prendere dal panico. Poi, poco dopo ha ripreso in maniera impeccabile la conduzione del telegiornale, lanciando il servizio che poco fa era stato costretto a bloccare. Alla fine anche i numerosi fan di Liorni hanno potuto tirare un sospiro di sollievo, così come l’amatissimo conduttore.