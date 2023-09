Benedetta Rossi, tutti conoscono la sua cucina ma pochi il titolo di studi: assurdo ma vero

Benedetta Rossi, sapete che titolo di studio possiede l’amatissima cuoca?

La Rossi è tuttora una delle foodblogger più amate e apprezzate dagli italiani di ogni età. E lo è certamente non solo in nome del suo ragguardevole talento ma anche della sua ingente semplicità e innata simpatia. Ed è per questo motivo che, come ha più volte ripetuto, che siano soltanto lei e il marito, oltre che qualche amico caro, a gestire le sue varie pagine sui Social.

E qui lei non solo per svago ma soprattutto per lavoro. Ovviamente ci regala tante ricettine interessanti, soprattutto su YouTube. Inoltre racconta anche tantissimo della sua vita a telecamere spente. In questi giorni ha dovuto lasciare casa e il suo adorato consorte Marco Gentili per andare a Milano.

Qui sta registrando le puntate di Ricette D’Italia che andrà in onda a stretto giro su Real Time e che sancisce il suo debutto come conduttrice. Nel programma cuochi amatoriali si sfideranno proponendo ricette che fanno parte della loro cucina familiare. I vincitori, oltre a portarsi a casa un bel montepremi, potranno avere l’onore di vedere le proprie creazioni presenti nel nuovo ricettario della Rossi.

Benedetta Rossi, famosa per la sua cucina e le sue gustose ricette

E i suoi ricettari, si sa, vanno letteralmente a ruba. Non per nulla tutte quante le sue pubblicazioni, che sono pure assai numerose, raggiungono sempre le vette più alte delle classifiche dei libri di cucina più venduti nel nostro Paese. Tra l’altro in essi, oltre a tante gustose e semplici ricette, troviamo tante dritte per come tenere pulita la cucina e la casa in generale.

Oltre a ciò non mancano nemmeno consigli per buoni drink, sovente regalateci da Marco, o altri che riguardano la spesa, o meglio, su come fare quella giusta. Insomma, sono di certo volumi molto interessanti dove si evince anche la grandissima preparazione di Benedetta. A proposito, sapete quale titolo di studio possiede? Non lo immaginereste mai.

I suoi tanti studi

La cuoca, dopo essersi diplomata al Liceo Classico si è iscritta all’ Università Politecnica delle Marche nel 1992. Si è laureata nel 1996. Nel 2003 invece ha ottenuto una laurea in Produzione e Sanità degli Organismi Acquatici presso l’Università di Camerino. Insomma, lei è una vera esperta di cibo e il motivo della sua parlantina bella sciolta e di un perfetto lessico è da attribuire ai suoi studi.

E dunque, essendosi diplomata al Classico, ama moltissimo scrivere ma anche leggere. Ora i suoi estimatori, soprattutto quelli della prima ora, sognano che magari lei un giorno possa scrivere qualche racconto, se non proprio un romanzo in toto, ambientato in cucina. E chissà che non ci riesca davvero magari facendosi ispirare dalla sua storia d’amore con Marco.