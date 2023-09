Barbara Palombelli e Francesco Rutelli ‘separati’ in casa: dopo anni di matrimonio sono ridotti così

Barbara Palombelli e il marito Francesco Rutelli, “separati in casa” dopo anni di matrimonio. La situazione che preoccupa i loro estimatori.

Lei è una giornalista e una conduttrice di grandissimo successo mentre lui un politico e l’ex sindaco di Roma tanto amato dalla gente. Stiamo parlando di Barbara Palombelli e di Francesco Rutelli. I due stanno insieme praticamente da una vita e costituiscono una delle coppie più belle e solide vip del nostro Paese.

Ora però i coniugi hanno parlato di separazione, o meglio, di vivere separati all’interno della stessa casa. Ciò ha messo in allarme i loro numerosi estimatori, soprattutto quelli di vecchia data. Del resto, come molte altre unioni ci hanno insegnato nel corso del tempo, quando si inizia a muoverci in tale direzione, significa che c’è qualche problema di fondo.

Ne avevano parlato anche gli splendidi Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis e poi poco dopo è arrivata la doccia fredda che ha lasciato basiti e sconvolti i più. Il matrimonio era finito. E la ex coppia ne ha parlato in lungo e in largo, oltre che in esclusiva, su Vanity Fair, che li aveva pure messi in copertina.

Barbara Palombelli e Francesco Rutelli, la coppia separata in casa

E che dire di Ilary Blasi e Francesco Totti? Dopo un romantico fidanzamento e un matrimonio in pompa magna, oltre che la nascita di ben tre figli, si sono detti addio e nemmeno nei migliori dei modi. Insomma, ormai il pubblico italiano è pronto a tutto. Tornando alla Palombelli, c’è anche da dire che lei sia una donna molto impegnata con il suo lavoro.

E lei stessa se ne è resa conto ultimamente. Difatti ha preso la decisione di lasciare la conduzione di Stasera Italia e di rimanere al timone solo di Forum e del relativo Sportello. E parliamo in ogni caso di programmi molto impegnativi. E a quanto pare avrebbe fatto tale scelta per trascorrere più tempo con la famiglia. E forse anche per sistemare le cose tra lei e il marito?

Hanno i loro spazi ma si amano alla follia

In realtà non c’è proprio niente da aggiustare visto che il loro amore prosegue a gonfie vele. In poche parole, come hanno rivelato gli stessi, durante una loro seguitissima ospitata a Verissimo, pur essendo molto innamorati e complici amano anche all’interno della loro dimora avere i propri spazi. Dunque, in qualche maniera, vivono come se fossero ” separati in casa”.

Non per nulla, come aveva rivelato con un sorriso, l’ex sindaco di Roma, ” Se avessimo cinque piani di casa potremmo tranquillamente stare uno sull’attico e uno in cantina”. Battute a parte, il loro matrimonio gode della massima salute. I due hanno trovato un loro giusto equilibrio di coppia e sono veramente felici. Una vera coccola per il cuore e l’anima dei loro estimatori.