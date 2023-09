Amadeus, a cena con un volto notissimo (e no non è la moglie): “ci hanno beccati”

Amadeus, l’amatissimo conduttore beccato a cena con un volto notissimo e amatissimo. E no. non è la sua bellissima moglie.

Manca davvero poco al grande ritorno sul Piccolo Schermo di uno dei conduttori più amati in assoluto dagli italiani di ogni età. Stiamo parlando del bravo e carismatico Amedeo Sebastiani in arte Amadeus. A stretto giro tonerà infatti a farci ballare con Arena Suzuki e poi con la nuova edizione de I Soliti Ignoti.

Tuttavia lui è soprattutto impegnatissimo con l’edizione del Festival di Sanremo 2024. Qui rivestirà per la quinta volta di seguito, ma anche l’ultima, almeno per ora, il duplice ruolo di direttore artistico e di conduttore. Lui tra l’altro non aveva ancora finito la scorsa che si era già messo in moto per lavorare alla seguente.

Ha messo in atto cambiamenti importanti soprattutto per quanto concerne lo storico regolamento. L’annuncio è avvenuto nel corso dell’estate durante un bel collegamento con il TG1. Ed è sempre qui che poi pian piano farà altre importanti rivelazioni. E lo ha fatto pure di recente, rivelando che anche gli stessi cantanti in gara svolgeranno il ruolo di co- conduttori in alcuni momenti.

Amadeus, beccato a cena con il volto super noto

Ora però è davvero grande la curiosità di conoscere i nomi di coloro che affiancheranno il mitico Ama sul prestigioso palco del Teatro Ariston nel corso delle cinque serate. Quali splendide donne vedremo al suo fianco? Cbi prenderà il posto che l’anno scorso fu dello strepitoso Gianni Morandi? Tra i tanti nomi che si possono leggere in Rete c’è quello di Morgan.

Fatto sta che ora il Gossip sta letteralmente impazzendo. Si, è legato alla straordinaria kermesse canora che tutto il mondo ci invidia ma non solo. Diciamo che il buon Sebastiani è stato beccato senza se e senza ma a cena con un volto televisivo molto amato. E pure lui lo ha ammesso, dichiarando: ” Ci hanno beccati”. Che ne penserà di ciò la sua bellissima Giovanna?

Lui e Gerry pronti per un grande Festival

Si tratta del mitico Gerry Scotti che rivedremo a stretto giro nel ruolo di giudice a Tu Si Que Vales, il programma di punta del sabato sera autunnale di Canale 5. In realtà non si tratta di una paparazzata visto che la foto che li ritrae insieme a tavola è stata condivisa sul Profilo Ufficiale Instagram del conduttore Mediaset.

I due scherzano e fanno la parte di quelli che sono stati paparazzati. E da quando è stata condiviso questo post il chiacchiericcio riguardo alla collaborazione tra di loro si è fatto sempre più insistente. In pratica si è fatta strada la voce che possa essere proprio Scotti ad affiancare Amadeus al Festival. E a quanto pare la conferma è questione di minuti.