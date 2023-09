Mediaset, doccia gelata per la bellissima showgirl: trovata massa tumorale | Cos’ha rivelato la biopsia

La showgirl protagonista delle reti Mediaset come una doccia gelata racconta quello che è successo a tutti i suoi fan. Da non crederci.

La Mediaset da quando è comparsa per la prima volta nel panorama delle reti TV ha dato spazio a moltissimi volti noti. Non sono pochi i personaggi storici che sono transitati proprio su questa rete e che hanno avuto successo proprio qui, negli studi Mediaset in quel di Milano.

Moltissimi sono i personaggi degni di nota che ogni giorno ci fanno compagnia con i programmi proposti dalla rete. In questa lunga estate proprio la Mediaset ha subito una serie di cambiamenti che di sicuro nessuno si aspettava. Ma Piersilvio Berlusconi ha voluto anticipare le pulizie di Pasqua togliendo spazio a moltissimi personaggi che eravamo ormai abituati a vedere in TV.

Ad essere toccati dalla rivoluzione, soprattutto due programmi il Grande Fratello e Pomeriggio Cinque. Il secondo ha dovuto tornare in onda senza la sua presentatrice storica Barbara D’Urso, il primo invece dovrà fare a meno dei suoi adorati influencer oltre che delle opinioniste.

La bellissima showgirl di cui stiamo parlando aveva preso parte proprio al Grande Fratello e si era fatta conoscere all’interno della casa più spiata d’Italia. Ma una doccia fredda l’aspettava mentre si trovava in toscana. Delle masse tumorali, maligne o benigne? Lo scopriremo di seguito.

Massa tumorale per la showgirl di Mediaset, ecco di chi si tratta

Un’ex inquilina della casa del Grande Fratello, una donna di spettacolo molto conosciuta e anche molto attiva sui social. In effetti a mandare in allarme i suoi fan era stata proprio una lunga assenza dai social, dove non manca di pubblicare momenti quotidiani della sua vita. Si tratta di Francesca De Andrè, la nipote di Cristiano, il noto cantante.

Sul suo profilo social è lei stessa, racconta ai suoi fan quello che è successo e che in fondo, se si stavano preoccupando avevano anche ragione.

La malattia di Francesca

Dopo una semplice ecografia i medici le dicono di fare immediatamente degli accertamenti, esami del sangue con i marcatori tumorali e una nuova ecografia. Poi decidono di ricoverarla immediatamente. Ma la ragazza che si trovava in Toscana decide di firmare e uscire per poter andare a Milano. Un viaggio della speranza, che dura 4 ore per via del traffico.

Un vero e proprio calvario. La De Andrè si reca finalmente in ospedale dove viene operata per la rimozione delle masse. Adesso mancano solo i multati della biopsia. “Sto aspettando ancora l’esito di alcuni esami, benigni o maligni? Ma sapete cosa? Sono e voglio rimanere positiva, è comprovato che in questi casi lo stato d’animo conta tantissimo, quindi andrà tutto bene“.