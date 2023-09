Fabrizio Frizzi, com’è diventata la figlia Stella: ancora nessuno l’aveva vista dopo la sua scomparsa

Ecco come è diventata Stella la figlia di Fabrizio Frizzi. Dopo la sua morte non l’aveva ancora vista nessuno.

Fabrizio Frizzi è stato un apprezzatissimo conduttore televisivo in forza per moltissimi anni alla Rai. Estremamente apprezzato non solo per la sua bravura ma anche per il suo essere in grado di diventare grande amico di tutti. Un uomo elegante e di cultura che nel suo lavoro diceva di ispirarsi a un altro grande presentatore, Corrado.

Moltissimi i varietà che ha condotto durante la sua carriera, oltre a una serie di programmi in prima TV come Muss Italia. Un curriculum lungo ed estremamente ricco. È approdato in Rai negli anni ’80 e insieme a Pippo Baudo è il conduttore che ha più programmi presentati all’attivo.

Era il 2017 quando una brutta notizie colpisce il mondo dello spettacolo. Mentre Frizzi era impegnato nella registrazione di una puntata de L’Eredità, viene colto da una leggera ischemia cerebrale e quindi ricoverato immediatamente all’Umberto I. Una veloce ripresa per tornare dopo pochi mesi al timone del suo programma.

Circa 5 mesi dopo il suo primo malore, Fabrizio Frizzi, sempre durante una registrazione subisce un‘emorragia cerebrale, ricoverato d’urgenza all’Ospedale Sant’Andrea di Roma, ma purtroppo il miracolo non si ripete e Frizzi muore lasciando sua moglie Carlotta e la figlia Stella che adesso ha 10 anni.

Stella e il compleanno in ricordo del papà

Stella quando il papà è morto aveva appena 5 anni. Ma grazie alla mamma Carlotta il ricordo vivo nella bambina. Per il suo compleanno la piccola aveva espresso un desiderio quello di ballare con lo Sceriffo Woody, il protagonista di Toy Story a cui il papà aveva dato la voce, doppiandolo.

Per la piccola è stato un po’ come poter ballare con il suo papà, insomma, come festeggiare il compleanno con quello che resterà il suo eroe per sempre.

La vita di Stella e Carlotta

Nonostante siano già passati 5 anni, il ricordo di Fabrizio è ancora vivo sia in Carlotta che ella figlia Stella. Come lo è i tutti i colleghi di Fabrizio che gli volevano estremamente bene. Sono moltissimi i post che Carlotta dedica al marito scomparso, soprattutto con i disegni che la piccola Stella dedica al papà.

Per sentirlo vicino ancora una volta, quest’anno Carlotta Mantovan prenderà parte a Ballando con le Stelle. Fabrizio Frizzi nel 2005 partecipò alla prima edizione del programma arrivando quinto. Gli spettatori non vedono l’ora di vederla.