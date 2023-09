Serena Bortone al settimo cielo: il matrimonio di poche ore fa ha fatto commuovere tutti

Serena Bortone, la conduttrice è al settimo cielo. Il matrimonio celebrato pochissime ore fa ha commosso tutti quanti.

Ha spezzato i cuori in mille pezzi dei suoi tanto numerosi estimatori quando ha annunciato ufficialmente che il suo Oggi è Un Altro Giorno avrebbe chiuso definitivamente i battenti. Dopo tre anni che ci ha fatto compagnia il primo pomeriggio su Rai 1, dal lunedì al venerdì, non sarebbe più andato in onda.

Lei, nel corso dell’ultima puntata, ha ringraziato tutti quanti, profondamente commossa. Poco dopo ha dato il via alle sue vacanze estive in giro per il mondo delle quali ci ha dato una lunga documentazione sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram. Lei apparsa bellissima e super in forma, oltre che felice.

Non si è presentata alla presentazione dei palinsesti della nuova stagione televisiva dell’Azienda di Viale Mazzini dove era invece era presentissima Caterina Balivo che da lunedì 11 settembre 2023 prenderà il suo posto all’interno del palinsesto. Difatti nello stesso orario che fu della Bortone, ci sarà lei con un programma nuovo di zecca.

Serena Bortone, al settimo cielo, l’emozionante matrimonio

Stiamo parlando de La Volta Buona che sancisce il grande ritorno in Rai della splendida conduttrice campana. Tra l’altro quello spazio era in precedenza occupato da lei con Vieni Da Me. Serena è arrivata con il suo Oggi è Un Altro Giorno quando Caterina aveva deciso di staccarsi per un po’ di tempo dalla TV e soprattutto dalla conduzione.

In ogni caso ritroveremo quest’ultima al timone di un nuovo talk. Si intitolerà Le Parole e andrà in onda su Rai 3 ogni sabato e domenica sera verso l’ora di cena. Ora però la giornalista, dopo averci scaldato i cuori con i suoi scatti estivi, è tornata alla base e ci ha allietato con una dolcissima ed emozionante notizia. Si tratta del recente matrimonio.

Si è sposato Valerio Scanu, il suo affetto stabile

Sì, ma non del suo, anche perché lei è ancora single e, come ha più volte dichiarato la stessa, sta bene così. A dire sì è stato uno dei suoi affetti stabili di Oggi è Un Altro Giorno nonché star di Amici e del Festival di Sanremo. Stiamo parlando di Valerio Scanu che si è unito a nozze con il suo compagno Luigi Calcara.

La cerimonia è avvenuta in Campidoglio a Roma giovedì 7 settembre 2023. Molte foto del grande evento sono state prontamente condivise sui Social. Entrambi elegantissimi i due sposi erano molto emozionati. Valerio a breve ricomincerà a girare l’Italia per incontrare i suoi fan e far ascoltare la sua splendida musica.