Ricordate Maurizio Seymandi? Era il conduttore di Superclassifica show, oggi è costretto a campare così

Maurizio Seymandi estremamente famoso negli anni ’80 ecco adesso come è ridotto. Non meritava una fine di questo genere.

Maurizio Seymandi tra gli anni ’80 e il 1997 era estremamente famoso in Tv. I suoi programmi erano molto apprezzati dal pubblico e ancora oggi è possibile vederne qualche spezzone sulle Tv locali e private. Presentatore di Superclassifica show per ben 20 anni, oggi ha ormai 86 anni e non fa più parte del mondo della TV.

Sposato con Wilma, i due insieme vivono a Colà di Lazise, in provincia di Verona e in questa zona si è dedicato a tutt’altre attività che non si svolgono di certo, di fronte alle telecamere, anzi.

Un presentatore molto apprezzato e anche molto famoso, qualcuno affermava che fosse addirittura più conosciuto del papa stesso. Nei lunghi 20 anni di diretta di Superclassifica andava in onda tutti i giorni, facendo compagnia agli italiani impazienti di vederlo in TV ogni sera.

Oggi prima di tutto non è più un uomo dello spettacolo, ma oltre ad essere un padre è anche un nonno. Sta coltivando una passione che ha da sempre, ma che solo lasciando il mondo dello spettacolo ha potuto seguire.

Che fine ha fatto Maurizio Seymandi

In quel di Verona, dove vive con sua moglie, Maurizio Seymandi adesso si dedica alla coltivazione delle olive e alla produzione dell’olio che tiene per se e per la sua famiglia. Un uomo che ha sempre amato la campagna e che oggi, all’alba dei suoi 86 anni può finalmente dedicarsi a un’attività che gli permette di vivere le giornate in maniera tranquilla.

I tempi di Superclassifica sono molto lontani. Un programma che a suo dire “Nacque da un’intuizione: Sorrisi e Canzoni, dove lavoravo, volle penetrare nell’allora nascente bacino delle televisioni locali. Gigi Vesigna, il direttore, mi mandò a perlustrare quel mondo: vidi cose incredibili”

La sua vita oggi, lontano dalla tv

In alcune interviste in cui di recente è stato protagonista Maurizio Seymandi ha commentato quella che è la TV attuale sostenendo “Quella di oggi è una televisione nella quale non mi riconosco affatto“. In effetti è completamente diversa di quella di cui lui stesso era protagonista.

“All’inizio non avevamo neppure le telecamere per fare la trasmissione e dovevamo farcele prestare. Un valido aiuto mi venne da Pino Callà che ebbe alcune felici intuizioni, come lo spezzone del film Tutti gli uomini del presidente per la parodia della redazione di Tv Sorrisi e Canzoni. Superclassifica Show nacque come programma promozionale a Sorrisi ma presto diventa molto seguita”.