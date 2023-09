Gigi D’Alessio e Denise Esposito, avete visto la loro casa? Prima di lei ci viveva la Tatangelo

Ecco la casa in cui vivono Gigi D’Alessio con la sua compagna Denise Esposito. Una bellissima villa dove prima lui viveva con la Tatangelo.

La storia d’amore tra Gigi D’Alessio e di Anna Tatangelo è stata una storia importante, iniziata quando lei era appena una ragazzina e aveva preso parte a Sanremo Giovani trionfando e mostrando il suo grande talento. Una bravura che non aveva notato solo il pubblico ma anche il buon Gigi.

I due iniziano a collaborare e si innamorano. Un amore forte, che supera le critiche per via della grande differenza di età tra i due, che hanno un figlio, Andrea. Da alcuni anni però, la loro storia è finita e mentre la Tatangelo si è trasferita a Roma con suo figlio, Gigi è rimasto nella sua villa a Napoli.

Come dargli torto visto il lusso e la bellezza della sua abitazione? Ora in quella casa D’Alessio ci vive con quella che è la sua nuova famiglia e quindi Denise Esposito e il bambino che hanno avuto insieme. I due si sono conosciuti nel 2020, lei era andata ad assistere a un concerto che il cantante aveva a Capri ed è scoccato l’amore.

I due adesso hanno un bambino e vivono in una casa a dir poco lussuosa.

Una casa a Posillipo

Come in molti ben sapranno Posillipo è una delle zone di Napoli più rinomate. Un quartiere residenziale dove le case sia in vendita che in affitto sono piuttosto care e in genere abitate solo da personaggi del mondo dello spettacolo e ricchi imprenditori. Lo stesso si può dire del Vomero, anche questa zona piuttosto rinomata.

Proprio a Posilipo è posizionata la villa in cui Gigi D’Alessio vive insieme a quella che adesso è la sua compagna e il quinto figlio che ha avuto da lei, Francesco. Insomma la casa è sempre la stessa, solo chi la abita è diverso.

Le caratteristiche

Una casa, sulla di Posillipo di Gigi D’Alessio, i cui arredi si contraddistinguono per la loro raffinatezza particolare. Un arredo che non vuol essere in alcun modo sgargiante, anzi, con il bianco che è il colore predominante tra quelle che sono le sue preferenze.

Un colore che va ad enfatizzare la luce che entra dall’esterno, rendono l’ambiente estremamente luminoso. Ampi gli spazi esterni.