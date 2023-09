Avete capito che razza di lavoro fa il nuovo fidanzato di Belen? Altro che De Martino

Belen, sapete che professione svolge la sua nuova dolce metà? Altro che De Martino!

Ormai la divina Belen non si nasconde più. Il suo amore per il suo nuovo compagno è sotto gli occhi di tutti. Non per nulla ora come ora sono veramente tanti gli scatti, così come i video, che li vedono protagonisti. Ultimamente ci hanno fatto sognare sui Social, in particolare sul seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram di lei, con il resoconto del loro viaggio sulle Dolomiti.

Si sono dedicati al mero relax, al buon cibo e a tante coccole. Non è mancato nemmeno lo Sport che è una grandissima passione della showgirl argentina che è considerata da tempo una vera diva nel nostro Paese. Si è anche lanciata con il paracadute insieme all’istruttore, documentando il tutto con il telefonino.

Chiaramente i suoi fan, soprattutto quelli della prima ora, sono felicissimi di rivederla così serena. Diciamo che si erano molto preoccupati vedendola mesi fa stanca e alquanto triste. In quel periodo si faceva strada la voce di una nuova crisi con il marito che poi si è rivelata tristemente vera. Tuttavia ora il suo cuore ha ricominciato a battere forte ma per un altro.

Belen e il lavoro del suo nuovo compagno

Inoltre sempre allora aveva annunciato la fine della sua collaborazione con le Reti Mediaset ove ha operato per anni con incredibile successo. Ultimamente l’avevamo vista al timone de Le Iene e di Tu Si Que Vales. Ora lei ha detto stop a tutto ciò e per darne conferma ha utilizzato una Storia Instagram dove tuttavia ha parlato di un arrivederci e non di addio.

Fatto sta che poco dopo sono iniziate a uscire sui giornali scatti rubati che la vedevano in compagnia di un giovane e affascinante uomo. I due apparivano molto complici e uniti anche se, a onor del vero, mai in atteggiamenti troppo compromettenti. Successivamente si era parlato del fatto che potessero essere solo cari amici di vecchia data. La verità è un ‘altra visto che sono fidanzati. E sapete che lavoro fa l’uomo?

Elio, un valente e vincente imprenditore

Elio Lorenzoni, il nuovo compagno di Belen, ha 40 anni ed è un bravo e vincente imprenditore bresciano, Opera nel vasto quanto affascinante mondo dei motori. A quanto pare è un uomo molto riservato e un grande sportivo. Lui è la sua attuale fidanzata si conoscono da tantissimi anni.

E, a dimostrazione di ciò, lei ha condiviso su Instagram una serie di scatti, alcuni pure in bianco e nero, dove si poteva notare che in effetti la loro conoscenza è assai datata. Tuttavia pare che solo ora i due abbiano capito di essere fatti l’uno per l’altro e di non essere soltanto dei bravi amici. Diciamo che l’amicizia è la base su cui poi è nato il loro amore che oggi è letteralmente esploso.