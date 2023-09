Amici, squilla il telefono all’ex professoressa: Maria vuole di nuovo lei | Rudy furioso

Amici, a quanto pare Maria ha richiamato una storica prof. Rudy Zerbi non l’ha presa affatto bene.

Ci siamo, manca davvero poco, al fischio d’inizio della nuova e assai attesa stagione del padre di tutti i talent. Ogni anno ci regala tantissimi talenti per l’appunto sia per quanto concerne il mondo della danza che della musica. E non importa se alzino o meno la coppia del vincitore durante la seguitissima finale.

Grandi esempi in tale direzione li possiamo vedere in Elodie, Annalisa, così come in Angelina Mango. Sono per la verità soltanto alcuni nomi di ex partecipanti che non hanno vinto e che, pur essendo arrivate seconde, sono diventare delle vere e proprie stelle non solo del vasto mondo delle sette note.

E se ci riferiamo alla danza impossibile è non nominare Stefano De Martino che oggi è sempre più lanciato come showman. Sta di fatto che oltre agli allievi i grandi protagonisti del programma sono pure i professori. E ora ce ne sta una che è stata da poco richiamata dalla vedova Costanzo. E pare che ciò non abbia reso felice Rudy Zerbi. Diciamo pure che sarebbe proprio furioso.

Amici, Maria ha richiamato lei, acerrima nemica di Rudy

Il coach, nonché ex discografico, acclamato speaker radiofonico e personaggio televisivo a tuttotondo, è stato impegnato fino a pochi giorni fa anche nelle registrazioni della nuova stagione di Tu Si Que Vales. Qui da anni riveste il ruolo di giudice insieme a Maria De Filippi, Gerry Scotti e Sabrina Ferilli. Quest’anno al posto di Teo Mammucari ha trovato la splendida Luciana Litizzetto.

E stretto giro ci farà nuovamente compagnia ad Amici. Il fischio d’inizio della messa in onda della nuova stagione è fissato per domenica 24 settembre 2023 su Canale 5. Qui, oltre a conoscere i nuovi allievi, ritroveremo i coach dello scorso anno eccetto la meravigliosa Arisa. E al suo posto Queen Mary ha richiamato lei. Acerrima nemica di Rudy Zerbi.

Anna Pettinelli, prontissima a tornare

Stiamo parlando di Anna Pettinelli che è stata assai felice di accettare di ritornare al programma. Della telefonata ricevuta da parte della regina indiscussa delle Reti Mediaset, ne ha parlato la stessa speaker radiofonica nel corso di un’intervista rilasciata a Tag 24.” Maria De Filippi me lo ha chiesto come è nel suo stile, rendendo tutto più semplice”, ha svelato la coach.

Poco dopo ha aggiunto: ” Mi ha detto Anna Torni. Basta, non c’erano punti di domanda”. La speaker radiofonica ha pure parlato del suo difficile rapporto con Zerbi, sostenendo che non c’è nulla ci costruito e che è tutto basato sulla spontaneità. E sul finale ha ammesso che se avranno idee discordanti, lei non si farà problemi a dire ovviamente la sua.