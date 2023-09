Myrta Merlino, neanche ha iniziato e già è arrivata la stroncatura: la D’Urso al settimo cielo

Myrta Merlino, è appena andata in onda su Canale 5 e già è arrivata la stroncatura. La D’Urso è felice come non mai.

Il 4 settembre 2023 è andata in onda la prima puntata dello storico rotocalco Pomeriggio Cinque con la conduzione di Myrta Merlino, storico volto di La 7. Fatto sta che, nonostante gli ottimi risultati, a livello di share, c’è anche chi non ha molto apprezzato la nuova versione del programma.

Ovviamente c’era anche tantissima curiosità nel vedere sul campo questo nuovo cambio di timone sul quale se ne parla tantissimo da settimane. Diciamo da quando è stato annunciato tramite un comunicato stampa ufficiale da parte dell’ Azienda del Biscione che Barbara D’Urso non lo avrebbe più condotto a partire proprio da settembre.

Grande è stata la sorpresa nell’appurare che sarebbe stata la Merlino a farlo. E nel corso della prima puntata della nuova stagione la giornalista, che è un’immensa e impeccabile professionista, ha voluto rivolgere un saluto a colei che lo aveva condotto per la bellezza di 15 anni, ovvero la splendida Carmelita

Myrta Merlino, è arrivata la stroncatura

Una Carmelita che oggi festeggia e pure alla grande. Dopo aver trascorso una magnifica estate in giro per l’Italia in compagnia dei suoi più cari amici e della sua adorata nipotina. ha lasciato tutti quanti di stucco con un annuncio. Era pronta a vincere la sua proverbiale paura per l’aereo per motivi lavorativi. E ora si è mostrata a Londra, sostenendo che è lì per studiare.

E nell’attesa che lei ci comunichi qualcosa di più al riguardo, ecco che arriva il commento, che sa di stroncatura nei confronti della collega. A rivolgergliela è una donna bellissima e un volto televisivo molto amato dal grande pubblico italiano che da un po’ però in TV non si vede molto. Vera star di Uomini e Donne e richiestissima opinionista. E Barbara così esulta.

La parola a Karina

Si tratta di Karina Cascella che tra l’altro è stata molte volte ospite dei vari salotti della D’Urso, compresi quelli domenicali. Pur sostenendo che ovviamente la Merlino sia una grandissima professionista, non ha molto apprezzato la nuova piega che avrebbe preso il rotocalco.” Nulla da dire sulla professionalità della conduttrice“, ha infatti sottolineato in primis la donna.

Poco dopo ha aggiunto: ” Ma lasciatemi dire che non c’è alcuna differenza tra questo nuovo Pomeriggio Cinque e i programmi di Rete 4. Cronaca nera e politica. Le persone a casa dal mio punto di vista avrebbero anche bisogno di intrattenimento. E magari anche di qualche risata ogni tanto”. Ora si attendono le repliche di altri colleghi e, perché no, della stessa Barbara.