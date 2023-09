William e Kate, è separazione: l’annuncio è arrivato | Tra loro ora si è scatenata la guerra

Kate Middelton e il Principe William si separano. Un’annuncio che nessuno si aspettava, è arrivato come un fulmine a ciel sereno.

La loro una vera e propria storia d’amore. I due si sono conosciuti quando erano al college, si sono innamorati l’uno dell’altra quando ancora erano degli studenti e hanno cercato di vivere una storia d’amore quanto più possibile normale, anche se, essendo un principe vivere da persona normale non è affatto semplice.

Quando la stampa ha saputo di loro, hanno iniziato ad avere i paparazzi alle calcagna e se per William era quasi la normalità, per lei che era una semplice studentessa, non lo era affatto. Come ogni coppia che si rispetti, hanno attraversato alti e bassi, ma lo hanno fatto sempre uniti.

Un matrimonio da favola e 3 bellissimi figli, che anche se ancora piccoli, mostrano già un certo temperamento durante le uscite regali. Kate è stata in grado di adeguarsi perfettamente allo stile regale, ricordando nella sua eleganza Lady Diana, la compianta mamma di William.

Ma le indiscrezioni delle ultime ore non sono affatto incoraggiati, ma cosa sta succedendo a corte?

Aria di crisi tra William e Kate?

Questa volta Kate e William si separeranno. Dopo tanti anni uniti, non solo le loro strade si divideranno ma potrebbero addirittura diventare antagonisti. No, nessuna crisi di coppia per il primogenito di Re Carlo, stiamo semplicemente parlando di Rugby.

I due coniugi assisteranno al campionato di rugby, ma lo faranno partecipando a 2 incontri diversi e sostenendo 2 squadre diverse. Lei sarà tra i tifosi dell’Inghilterra che affronterà l’Argentina, Lui invece tra quelli del Galles che dovrà scontrarsi contro le Fiji.

Le motivazioni molto particolari

Ma perchè i due coniugi reali hanno compiuto questa scelta? Sappiamo tutti che entrambi sono appassionati di sport e il rugby è una delle loro attività sportive preferite. Almeno per quello che riguarda lo sport da vedere dal vivo. Mentre Kate è madrina della Rugby Football Union in Inghilterra, William è sostenitore della Welsh Rugby Union.

Siamo certi che i due si divertiranno molto, anche se non parteciperanno insieme ai due incontri. I due sono estremamente sportivi e ritrovarsi nel clima di una partita di rugby sarà sicuramente piacevole.