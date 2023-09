Chiara Ferragni e Fedez, come hanno conciato i figli per il primo giorno di scuola: per alcuni è una follia

Leone e Vittoria sono pronti per il loro primo giorno di scuola, ecco come li hanno conciati il loro genitori, veramente assurdo.

Chiara Ferragni è la regina di tutte le influencer. Sappiamo che non è esattamente così, ma sembra quasi che il lavoro dell’influencer sia nato proprio con le e con il suo canale YouTube e blog in cui raccontava la sua vita da universitaria a Milano. Adesso il suo profilo Instagram è seguito da quasi 30 milioni di follower e ogni suoi post diventa una vera e propria miniera d’oro.

Chiara Ferragni e Fedez sono sicuramente la coppia che non ti aspetti. Lui che da sempre cerca di contrare la banalità della vita di tutti i giorni, si è innamorato della bionda influencer cambiando completamente idea su di lei e anche sul suo lavoro. La proposta di matrimonio per Chiara arriva durante un concerto di Fedez.

Beh il resto è storia, una storia che sanno veramente tutti, che si compone di 2 bellissimi figli che proprio in questi giorni stanno per iniziare il nuovo anno scolastico.

Check del primo giorno di scuola fatto pubblicato e come sempre anche criticato, ma scopriamone il motivo.

Chiara Ferragni, come ha conciato i figli

Da buona influencer Chiara Ferragni non manca di pubblicare alcuni scatti del primissimo giorno di scuola dei bambini. Mentre Leone è già avvezzo all’ambiente scolastico, per la piccola Vittoria sarà il primissimi giorni di inserimento alla materna, proprio come una qualunque bambina.

Una foto di famiglia che immortala non solo i bambini ma anche i genitori. Tutti in pendant, tutti perfettamente in linea con l’abbigliamento che i piccoli sono obbligati ad indossare. Per Leone polo bianca e bermuda blu, invece per Vittoria camicetta bianca abbinata a un delizioso vestitino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Qual è la scuola prescelta

I bambini frequenteranno una prestigiosa scuola a Milano, una scuola bilingue privata che risulta essere uno degli istituti più conosciuti anche all’estero. Numerose sono le indiscrezioni in merito alla retta della scuola che sembra abbia un importo da capogiro.

Sembra infatti che per aka scuola di Leone i due genitori spendano quasi 16 mila euro, invece per quella di Vittoria poco più di 11 mila.