Alessandra Celentano, stroncata dalla malattia invalidante: il dramma che l’ha costretta a fermarsi

Alessandra Celentano ha scoperto di avere una tremenda malattia che l’ha costretta a fermarsi con la danza. I fan preoccupati.

Alessandra Celentano ad oggi è nota per essere una delle più tremende e agguerrite maestre di ballo della scuola di Amici di Maria De Filippi. Ma un tempo la Celentano è stata un’affermata e talentuosa ballerina di grande successo che ha affiancato i più grandi ballerini del tempo.

Tra i professionisti con cui ha collaborato possiamo citare Elisabetta Terabust, Alessandra Ferri, Julio bocca e molti altri ancora, esibendosi al Teatro della Scala di Milano, il teatro dell’Opera di Roma e anche il San Carlo di Napoli.

Era ancora piccolissima quando si appassiona alla danza classica e al ballo in generale. Negli anni ’80 ha deciso di iniziare la sua carriera da professionista e non ha mai smesso di studiare per poter migliorare ed essere una delle migliori nel suo campo.

Entra quindi all’interno dell’Arteballetto che era diretto da Amedeo Amodio e in poco tempo Alessandra Celentano, grazie alla sua bravura conquista verrete tutti e diventa la prima ballerina di moltissime coreografie che i grandi maestri costruiscono sulle sue caratteristiche tecniche però, a un certo punto della sua carriera, la malattia l’ha costretta ad appendere le punte al chiodo.

Alessandra Celentano e il dramma

Quella che ha colpito Alessandra Celentano è una malattia molto grave, che colpisce molti ballerini. Per fortuna non si tratta di un tumore, ma di una problematica a livello muscolare. Una patologie purtroppo irreversibile, con cui la maestra di danza classica ha dovuto imparare a convivere.

Si tratta della sindrome dell’alluce rigido. Per la risoluzione nel 2017 la Celentano ha deciso di sottoporsi ad un intervenuto chirurgico su tutti e due i piedi che però non le ha più reso possibile danzare. Un periodo molto difficile per la maestra, che ha comunque superato grazie alla vicinanza della sua famiglia.

Ancora presente ad Amici?

Alessandra Celentano è una delle più longeve insegnanti della scuola di Amici di Maria De Filippi. La coach è insieme a Maria dalla primissima edizione del talent show e da allora è alla ricerca dei nuovi talenti della danza classica e non solo. Lei che sa bene cosa vuol dire avere talento.

Non sono pochi i ballerini estremamente bravi che sono passati tra i banchi della scuola di Amici di Maria De Filippi, anche se non sono mancate per la Celentano critiche e discussioni per essere piuttosto severa con i giudizi.