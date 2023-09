Memo Remigi, dopo mesi dalla cacciata dalla Rai fa una brutale confessione: “Non era di grande cultura”

Memo Remigi non le manda a dire e spara a zero proprio su di lei. Una confessione che nessuno si aspettava, ecco le sue parole.

All’anagrafe Emidio Remigi, ma per tutti è noto con il nome di Memo Remigi. Classe ’38 è un cantante, ma anche un conduttore televisivo italiano. Il suo carattere lo ha spesso portato a scontrarsi con alcune personalità dello spettacolo. Un uomo che di sicuro non le manda a dire e chi lo conosce lo sa bene.

Nato ad Erba, è però cresciuto a Como e nei primi anni settanta inizia ad esibirsi fino ad ottenere un contratto discografico che finalmente gli offre la possibilità di successo che da lungo tempo stava aspettando. Nel 1965 compone la musica di una delle canzoni più conosciute nella storia del Festival di Sanremo e cioè Io ti darò di più, interpretata da Orietta Berti e Ornella Vanoni.

Un uomo di spettacolo, che ha dato molto allo spettacolo in generale e non solo alla TV. Purtroppo gli ultimi fatti che lo riguardano non sono degni di nota, considerando la sua cacciata dalle reti Rai dopo il palpeggiante alla cantante Jessica Morlacchi.

Questa volta fa parlare di lui per alcune dichiarazioni veramente scottanti.

Memo su l’ex regina di Pomeriggio Cinque

Tra tanti personaggi della TV che l’hanno a più riprese difesa a seguito della decisione di Piersilvio Berlusconi di toglierla dalla conduzione di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso deve incassare anche qualche commento poco gradevole, come quello di Memo Remigi che ha definito la sua trasmissione “solo uno starnazzare di galline che fanno a gara a chi grida di più“.

“Non era una trasmissione di grande cultura e insegnamento” e conclude con un’opinione sincera su quella che sarà la nuova conduzione “Myrta probabilmente farà una trasmissione meno trash di Barbara, e lo dico con tutto l’affetto e il rispetto per la sua professione“.

L’addio di Barbara

Pomeriggio Cinque sta per tornare ma senza Barbara D’Urso che come tutti ben sanno verrà sostituita da Myrta Merlino alla trasmissione. Sui social Barbara si è detta estremamente dispiaciuta per non poter salutare il suo pubblico con cui ha condiviso i pomeriggi per ben 15 lunghi anni.

Intanto Myrta Merlino in un intervista a il Corriere, si è detta emozionata e spaventata da questa nuova avventura e si è definita umanamente dispiaciuta per quello che è successo a Barbara D’Urso.