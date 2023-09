Questa dolce bimba oggi è tra le ballerine più amate da Maria De Filippi: chi è

Una bimba dolcissima, oggi una delle ballerina più amate da Maria. Avete capito chi è?

Ormai è diventata una vera tendenza regalare in maniera pure assai generosa non solo ai propri fan foto dal sapore squisitamente amarcord che appartengono al classico album di famiglia. I vip hanno iniziato a metterla in atto ai tempi della prima pandemia e poi è proseguita a spron battuto anche nel corso dei vari lockdown che ci sono succeduti.

Sovente lo fanno ancora, magari in occasione del proprio compleanno. In alcuni casi si mostrano da soli, in altri, come in questo, in compagnia dei propri cari. Tuttavia costituisce sempre un’infinita emozione notare come siano cambiati nel corso del tempo o, al contrario, come non lo siano affatto.

Diciamo che talora è possibile, osservando con cura e senza fretta gli scatti, si possano vedere chiaramente lineamenti del viso molto familiari. Ed è questo certamente il caso della bimba, decisamente molto bella e dolcissima, che possiamo ammirare in questa foto in occasione del suo compleanno, insieme a mamma e papà.

Qui una bimba dolcissima, poi la pupilla della De Filippi

Tra l’altro, come hanno sentenziato alcuni utenti la bambina, oggi diventata una donna meravigliosa, nonché un’eccelsa ballerina e punta di diamante per tantissimi anni del corpo di ballo di Maria De Filippi, assomiglia tantissimo al suo adorato padre. Per la verità la somiglianza è fortissima anche quella con la madre.

La frangetta che allora portava piuttosto lunga è sparita ben presto ma è certo che fin dall’ora, o comunque davvero di lì a poco, abbia compreso la sua immensa passione per la danza che poi è riuscita a far coincidere con la sua professione. E, con il passare del tempo, ad essa ha aggiunto quella di brava e stimata conduttrice. Avete capito di chi stiamo parlando?

Rossella Brescia, una vera star del Piccolo Schermo e non solo

Sì, è proprio lei, la divina Rossella Brescia che oggi è più lanciata che mai anche in veste di speaker radiofonica. Tuttavia non dimentica nemmeno il suo grande amore per il Teatro e quando la Danza chiama lei risponde. Si era anche parlato, un paio di mesi fa, del fatto che potesse prendere lei il posto di Serena Bortone con un nuovo programma su Rai Uno.

Così non è stato visto che allo stesso orario a partire da lunedì 11 settembre 2023 andrà in onda la prima puntata de La Volta Buona, il nuovo programma condotto da Caterina Balivo che sancisce il suo grande ritorno in Rai. E chissà, come molti fan di Rossella sperano nel profondo del cuore, che lei non sia ospite in qualche puntata della brava conduttrice campana.