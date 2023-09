Cristina Scuccia irriconoscibile: look completamente stravolto | Dimenticate com’era prima

Cristina Scuccia, cambia di nuovo tutto quanto. Il look che sconvolge.

Non smette maie poi mai di sorprenderci la splendida Cristina Scuccia. L’artista, da quando ha abbandonato definitivamente la vita religiosa, è sempre più lanciata non solo nel mondo delle sette note ma anche dello spettacolo in linea generale. E dopo aver partecipato all’Isola Dei Famosi, dove è arrivata in finale è prontissima per una nuova sfida televisiva.

Parliamo di Tale & Quale Show il cui fischio d’inizio per la nuova stagione è stato fissato per venerdì 22 settembre 2023 in prime time su Rai Uno. Grandissima è la curiosità dei numerosi telespettatori del programma condotto da Carlo Conti di vedere la cantante in azione. In passato, quando indossava ancora la tonaca, ha ballato per Milly nel suo programma danzereccio del sabato sera.

E ancor prima ci ha incantato con la sua potente voce e incredibile grinta a The Voice dove ha trionfato, seguita da J-AX che lei ha scelto come suo coach. Chiaramente essendo ancora una religiosa non si era potuta poi occupare molto della promozione dei suoi EP ed è così uscita per un po’ dal giro.

Cristina Scuccia, la cantante ha cambiato look

E dopo aver fatto perdere le sue tracce ci ha lasciato letteralmente a bocca aperta presentandosi in studio a Verissimo, dalla divina Silvia Toffanin per annunciare il suo cambio di vita. Aveva abbandonato la tonaca e ora era una laica. Capelli lunghi, lasciati sciolti, make up raffinato e studiato nei minimi dettagli, vestito al ginocchio e tacchi medio alti.

Gambe in primo piano e un fisico snello e al top. Cristina è apparsa meravigliosa e un vero e proprio incanto. Ha lanciato nuovi brani e nei suoi videoclip la sua femminilità è proprio esplosa. E dopo avere vissuto un’intensa esperienza da naufraga è pronta sia a farci divertire che emozionare alla Corte di Carlo Conti. E prima di farlo ha deciso di cambiare look a livello di chiome.

Bionda e con le treccine afro, irriconoscibile

Per ringraziare dal profondo del cuore i suoi numerosi estimatori per i tanti auguri di compleanno ricevuti, lei ha condiviso un post sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram. E qui in un diversi scatti possiamo notare che ha deciso di cambiare non solo il colore ai suoi capelli ma pure l’acconciatura.

Via il castano e sì al biondo. E poi eccole tante e irresistibili treccine afro. Un look che un po’ di tempo fa aveva adottato anche la splendida Elodie così come la meravigliosa Elettra Lamborghini. A complimentarsi con lei per questo cambio di look con dei like sono stati anche svariati vip come Samuel Peron, Luca Vetrone e Pamela Camassa.