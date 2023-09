“Testa di mi..hia”: Luciana Littizzetto smonta Sabrina Ferilli nei corridoi Mediaset

Luciana Litizzetto, la comica smonta in men che non si dica la Ferilli nei corridoi Mediaset.

Non se l’aspettava davvero nessuno ma è davvero successo. Il video parla molto chiaro in merito. Ergo, come si suol dire, non possiamo nasconderci dietro un dito. Si parla di alta tensione nei corridoi delle Reti Mediaset e soprattutto dietro le quinte di Tu Si Que Vales. Parliamo del programma di maggior punta del sabato sera di Canale 5 che tanto piace agli italiani di ogni età.

Quest’anno la grande novità risiede nel cambio a livello di conduzione. Difatti è fuori Belen Rodriguez, considerata da tempo una vera diva nel nostro Paese. Al suo posto c’è Giulia Stabile che da tempo era presente nello show ma come mascotte. Inoltre c’è stato anche un cambiamento in giuria.

Difatti al posto del veterano Teo Mammucari, che a quanto pare sarebbe vicino alla Rai, troveremo la mitica Luciana Litizzetto. Confermatissimi sempre nel ruolo di giudici Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e della bellissima Sabrina Ferilli. Quest’ultima oltre a essere nuovamente vittima degli scherzi del terribile Giovannino, ha pure subito un attacco da parte della comica torinese.

Luciana Litizzetto smonta dietro le quinte la Ferilli

Tra l’altro la vedova Costanzo nel notare ciò si sarà trovata di certo in grande difficoltà. Difatti entrambe sono sue grandissime amiche di vita. Inoltre anche dal punto di vista lavorativo collaborano da tempo e pure con grande successo insieme. Se Sabrina la vediamo da tempo a Tu Sì Que Vales, in passato l’abbiamo ammirata o come ospite o come giudice ad Amici.

Inoltre sovente è stata “il regalo” per il destinatario di una lettera a C’è Posta Per Te. E qui immancabile, nel corso di ogni edizione, è anche la splendida Lucianina. Eppure pare che l’artista piemontese, nonostante sia ben conscia di tutto ciò, non si sia risparmiata. E così, poco prima della registrazione dell’ultima puntata di stagione smonta la Ferilli. ” Testa di mi..hia”. Ed è il Caos.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luciana Littizzetto (@lucianinalittizzetto)

Si ride e si scherza, lo sketch è servito

In realtà le due si vogliono molto bene e si stimano a vicenda. In pratica stavano solo scherzando. E la battuta di Luciana, decisamente colorita, è da vedersi in tale direzione. Difatti anche l’attrice romana ride e sorride. Lei è al massimo della forma fisica e si sta godendo un momento di relax.

Tant’è che non indossa le scarpe eleganti dal tacco alto ma sneakers con un abito nero molto chic. I capelli bei mossi sono freschi di piega e il make up è al top. Il clima insomma è disteso, giocoso e affettuoso. E ciò rappresenta dunque una vera e propria coccola per l’anima per i rispettivi fan che non vedono l’ora di vederle in azione insieme in TV.