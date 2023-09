Carlotta Mantovan, dopo la morte di Frizzi risplende il sole nella sua vita: chi la sta ‘corteggiando’

Carlotta Mantovan, dopo la scomparsa del marito ritorna a risplendere. Chi la sta corteggiando.

Durissimo è stato il dolore che ha provato nel suo cuore di giovane donna quando è scomparso da questo mondo il suo adorato marito Fabrizio Frizzi. Sì, lei, essendo sua moglie, sapeva bene che il male era ormai incurabile, ma quando si ama una persona si spera che possa rimanere in questo mondo il più a lungo possibile.

Tanto più ce lo si augura quando è il papà di nostra figlia che è ancora tanto piccina. Stella ha visto andarsene il suo adorato padre quando era davvero troppo piccina per viverlo davvero. E ciò è stata fonte di grande rammarico per la sua adorata mamma. Una mamma che, pura avendo l’anima ricca di tristezza, ha asciugato ben presto le lacrime per crescerla serena.

Ha dimostrato indubbiamente tanto coraggio Carlotta nel farlo. Ed è anche questo suo modo di essere che avrà di certo fatto innamorare di lei il compianto Fabrizio oltre alla sua ragguardevole bellezza e ingente sensibilità, Non per nulla si erano conosciuti quando lui conduceva il concorso di bellezza per antonomasia nel nostro Paese. Stiamo ovviamente parlando di Miss Italia.

Carlotta Mantovan, torna a risplendere

Lei era in gara e sebbene non vinse la vittoria più grande l’ha portò comunque a casa. E stiamo parlando della sua splendida storia d’amore con colui che poi divenne suo marito. Al momento della sua dipartita a starle vicino, oltre ai parenti, sono stati anche tanti amici e colleghi come la divina Rita Dalla Chiesa che è stata la prima moglie del conduttore.

Un conduttore amatissimo e stimatissimo dagli italiani di ogni età non solo per la sua ingente professionalità ma anche per la sua umanità e soprattutto per il suo gran cuore. Ed è per lui che a quanto pare la sua vedova avrebbe accettato un corteggiamento. A darcene notizia è il settimanale DiPiù TV.

Ha accettato il corteggiamento di Milly

In poche parole la Mantovan sarà tra le concorrenti della nuova e assai attesa edizione di Ballando Con Le Stelle il cui fischio d’inizio è fissato per il 21 ottobre 2023. In passato lei è già stata da Milly nelle vesti però di ballerina per una notte. Parliamo del 2018. Il marito invece aveva gareggiato nella prima edizione dove arrivò quinto. Non si è fatto nemmeno mancare Tale E Quale Show.

A ballare con lui fu la maestra Samantha Togni. Non si sa ora chi danzerà con Carlotta che, come si può leggere dalle pagine del noto settimanale, è felicissima di poter affrontare questa sua nuova esperienza. Ovviamente sono pure al settimo cielo i suoi estimatori che non vedono l’ora di vederla splendere nella sublime arte della danza.