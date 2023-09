Mauro Corona, avete capito che titolo di studio ha? Altro che ignorante!

Mauro Corona un ignorante? Forse non sapete che titolo di studio ha. Ecco tutta la verità su un personaggio che sta spopolando.

All’anagrafe Maurizio Corona, classe ’50, il buon Mauro è uno scrittore, ma anche un alpinista e uno scultore di legno italiano. Moltissimi i libri che portano la sua firma, alcuni dei quali sono dei veri e proprio best seller e probabilmente anche tu che ci stai leggendo ne hai letto uno.

Nella sua vita, il suo primissimo amore è stato l’alpinismo, a cui si è dedicato fin da quando aveva appena 13 anni. Lui stesso ha aperto ben 300 vie dei arrampicata sulle Dolomiti friulane e nel mondo dell’arrampicata è un personaggio di spicco molto apprezzato e ammirato.

La sua era una famiglia modesta, con il papà e la mamma che erano dei venditori ambulanti. Un bambino che ama stare all’aria aperto e che già in tenera età segue il suo papà nelle battute di caccia che tanto lo appassionavano. Sui monti dove si recava con il suo papà, nasce la passione per l’arrampicata e per la montagna in generale.

Mauro Corona, tutto quello che non sai

Mauro ha altri 2 fratelli, dopo la nascita dell’ultimo figlio, la mamma decide di abbandonarli per via del padre, spesso violento nei scoppio confronti. Mauro trova conforto nella lettura dei grandi classici come Tolstoj e Sostoevskij. Ma la lettura non è sufficiente e proprio in questo periodo si avvicina alla scultura del legno.

2 dei suoi più grandi amori, la scultura e la scrittura, che insieme alla montagna lo accompagnano ancora oggi nelle sue lunghe giornate. Ora che nonostante l’aspetto particolare è uno scrittore affermato e apprezzato da molti.

Che titolo di studi possiede

Mauro Corona è un uomo che ha costruito la sua cultura quasi interamente da solo, grazie alla sua curiosità e alla voglia di informarsi. Moltissimi i libri che da ragazzo ha divorato. Terminata la scuola elementare, insieme al fratello venne trasferito al Collegio Don Bosco di Pordenone.

Quello fu per lui un periodo molto difficile. Finito il collegio voleva frequentare la Scuola d’Arte di Ortisei, ma la mancanza di denaro lo portò ad iscriversi all’Istituto per Geometri Marinoni di Udine, completamente gratuito. Ben presto venne ritirato da scuola perchè svogliato, non seguiva le lezioni e mostrava la sua ribellione leggendo Tex in classe.