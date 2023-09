Diletta Leotta, a meno di un mese dal parto è diventata così: corpo davvero irriconoscibile

Diletta Leotta, a poco meno di un mese dal suo primo parto, ecco come è diventata. Il suo corpo? Assolutamente irriconoscibile.

Ha coronato in piena estate, sotto il solleone di Agosto, il mese vacanziero per antonomasia, il suo sogno di diventare mamma per la prima volta, la splendida Diletta Leotta. La sua Aria è una bellissima bambina ed è frutto del suo amore con il compagno Loris Karius che è pazzo di gioia per la sua venuta al mondo.

Le foto della coppia con la loro creatura appena nata sono state super cliccate, così come quelle della neo mamma con in braccio la sua cucciola. Ora si sta godendo a pieni polmoni la sua nuova vita e i paparazzi fanno a gara a immortalarla durante i suoi momenti di svago e di uscita con la piccina.

Lei è felicissima ma ha sempre sostenuto, ancora prima del parto, che avrebbe cercato di tornare il più presto a lavoro. Del resto lei è sempre più lanciata non solo come giornalista e conduttrice sportiva ma anche come speaker radiofonica. Inoltre è richiestissima come testimonial per svariati marchi e numerose realtà.

Diletta Leotta, a meno di un mese dal parto il suo fisico è irriconoscibile

Negli ultimi mesi poi ha ideato e condotto un delizioso format, tuttora disponibile su YouTube, denominato semplicemente e simpaticamente MammaDilettante dove ha intervistato tante vip diventate mamme ma anche coppie del vasto mondo dello spettacolo che sono genitori. A loro ha chiesto tanti consigli al riguardo.

E nell’ultima puntata ha invece compiuto un abile colpo di teatro avendo come gradito ospite il suo amatissimo compagno con il quale si prospettano le nozze. Nel frattempo lei è tornata a mostrarsi sempre di più sui Social, in particolare sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram. E uno scatto ora ha fatto molto parlare di lei. Il suo fisico, a meno di un mese dal parto, è irriconoscibile.

In formissima al lavoro

Sì, possiamo definirlo così dal momento che lei è già tornata in formissima! Il pancino è piatto e lei è più bella che mai. La possiamo ammirare già innanzi ai microfoni di Radio 105 ove opera con successo da tempo. Insomma, lei, grazie alla sua grande determinazione e al suo veloce metabolismo, ha ritrovato in men che non si dica la sua eccellente forma fisica.

Certamente il fatto di essere da sempre una grande sportiva nonché una donna molto attenta all’alimentazione l’avrà molto aiutata in tale direzione. E le avrà teso una mano anche il fatto di avere la premura di tenersi costantemente idratata, bevendo almeno i 2 canonici litri di acqua al giorno.