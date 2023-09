Non meritava di certo questa fine: oggi Ciccio di Un Medico in famiglia è ridotto così

Michael Cadeddu era uno dei volti più amati di Un medico in famiglia. Ciccio di casa Martini, ecco oggi che fine ha fatto.

Per tutti era Ciccio di Un medico in famiglia, uno dei telefilm per famiglie più seguiti negli anni 2000. Raccontava le avventure della famiglia Martini, con un papà medico e il mitico Nonno Libero, interpretato da Lino Banfi. Insieme a lui anche la sorella Eleonora Cadeddu, la piccola Annuccia.

Una fiction piuttosto longeva, in grado di entrare nelle case degli italiani con estrema semplicità, perchè la famiglia Martini era una famiglia molto vicina a quelle reali. Un papà vedovo che veniva aiutato nella crescita dei suoi 3 figli da Nonno Libero e da una serie di figure come Cettina, la tata.

Era il 2013 quando Michael ha deciso di abbandonare la serie in maniera definitiva, distaccandosi completamente da quello che era il suo personaggio. Siamo certi però che chi lo incontra, ancora oggi lo chiama Ciccio, proprio come nella fiction. Ma tutti i personaggi sono ormai crescita e hanno poco in comune con quelli della serie.

Nel 2013 era in onda la nona stagione, la penultima, andata in onda. Ma poi che fine ha fatto il nostro Michael?

Che fine ha fatto Ciccio di un Medico in Famiglia

Il ruolo di Ciccio non è stato l’unico interpretato da Michal, infatti il ragazzo può vantare non poca esperienza nella recitazione. La sua carriera d’attore era iniziata quando aveva appena 2 anni e aveva debuttato in alcuni spot pubblicitari messi in onda in TV. Inoltre aveva preso parte ad alcune trasmissioni televisive per ragazzi, tra cui Solletico e anche Lo Zecchino d’Oro.

Ovviamente, in Michael ardeva forte la passione per la recitazione e non si è fermato solo alla TV ricoprendo anche alcuni ruoli in film di spessore nazionale, come Rabbia in pugno e La montagna silenziosa.

E oggi?

C’è stato poi un momento in cui Michael ha compreso che la recitazione non era la strada giusta per lui e quindi ha deciso di fare altro nella vita. Innanzitutto ha lasciato l’Italia per cercare la sua fortuna in Germania. Si è trasferito lì con quella che è sua moglie Valentina e la mamma di suo figlio. Abbandonato il mondo della recitazione fa un lavoro completamente differente: il fantino.

Nonostante questo drastico cambio di vita è lui stesso ad ammettere che il ruolo di Ciccio gli è rimasto cucito addosso e nel 2019 ospite nei salotti di Barbara D’Urso ha dichiarato “La mia vita è molto diversa ma non fraintendetemi: io sono resterò per sempre il nipote di Lino Banfi… L’ho fatto per tutta la vita. Ho iniziato da quando avevo 10 anni“.